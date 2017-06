El patentamiento de 0km creció 31,1 % interanual

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El patentamiento de automotores cero kilómetro aumentó 31,1% interanual en los primeros cinco meses de 2017 en la Argentina, según un estudio de la Fundación Mediterránea. Las autoras del informe, las economistas Vanessa Toselli y Lucía Iglesias del instituto IERAL de la Fundación sostuvieron que "las diferencias entre regiones no fueron tan significativas, con Cuyo al frente de las variaciones (36%), seguido del NOA (32,3%) y la zona pampeana (32,1%), mientras que, a cierta distancia, se ubicaron la Patagonia (24,8%) y el NEA (24,3 %)".Además expresaron que los datos por provincias reflejan que la recuperación ha sido más intensa en San Luis, con un aumento de los patentamientos de 48,8 %, seguido de La Rioja (41,6 %), Chaco (39,3%), CABA (38,6 %) y Río Negro (37,6 %).En cambio, el repunte ha sido más acotado, pero de todos modos significativo, en Formosa (7,7% interanual), Santa Cruz (11,8%), Corrientes (17,5%) y Santiago del Estero (19,7%). "El patentamiento de autos cero kilómetro acumula en los primeros cinco meses del corriente año 373.053 unidades registradas, un 31,1% más que en igual período de 2016, según los datos publicados por la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor", manifestaron.En esta línea, el cierre del mes de mayo denota una mejora respecto del mismo mes de 2016, con un aumento interanual del 24,4%. "Al observar los resultados acumulados al mes de mayo de 2017 contra lo obtenido en 2016, todas las regiones argentinas acompañaron dicho crecimiento", dijeron.En particular, se destacan las regiones del Cuyo, Noroeste y Pampeana, que mostraron un crecimiento superior al del total país, con variaciones interanuales del 36,0%, 32,3% y 32,1%, respectivamente. "Estas variaciones son explicadas, principalmente, por los grandes aumentos interanuales de la provincia de San Luis (+48,8%), La Rioja (+41,6%) y La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+38,6%).Sin embargo, el resto de las provincias que componen las regiones mencionadas también aumentaron significativamente que, en promedio, equivale a un 30,9% promedio interanual", consignaron las especialistas.La región Patagónica, aunque no supera el resultado observado en el total nacional, también muestra una variación interanual positiva (+24,8%). En este caso, la provincia de Río Negro fue la de mayor aumento (+37,6%) y Santa Cruz la del menor (+11,8%) mientras que "la región Noreste, también por debajo del total país, aumentó un 24,3% el total de patentamiento de autos cero kilómetros con respecto al año 2016".Todas las provincias que la componen obtuvieron variaciones interanuales positivas pero con una mayor dispersión entre el mínimo 7,7% (Formosa) y el máximo 39,3% (Chaco). "Observando sólo los datos del mes de mayo 2017 y comparando con el mismo mes del año anterior, el comportamiento de las provincias argentinas fue muy similar, salvo en la provincia de Formosa que vio caer en un 7% el total de autos 0km vendidos.El resto de las provincias obtuvieron variaciones interanuales positivas", manifestaron en el reporte. Nuevamente, "la región de Cuyo, Noroeste y Pampeana son las que crecieron porencima (o igual) del total nacional (+24%) con aumentos del 34%, 27% y 24%, respectivamente. Las dos regiones restantes, Patagónica y Noreste, crecieron en promedio un 19% interanualmente", precisaron.Los resultados obtenidos en las provincias varían entre un mínimo del 2% (Santa Cruz) y un máximo del 54% (San Luis), sin tener en cuenta a la provincia de Formosa. "Cabe destacar el gran aumento de la provincia de San Juan (41%) y Tucumán (+40%)", concluyeron en el análisis.