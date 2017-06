Un sábado complicado para Nico

Con un claro problema, el rafaelino Nicolás González y su equipo debaten los cambios a realizar en el Torino del A&P Competición, que en la segunda jornada de actividades no rindió lo esperado en esta sexta fecha del Turismo Carretera que se viene disputando en el autódromo "Rosamonte" de Posadas.Luego de un interesante funcionamiento en la tanda de entrenamientos, que le permitió bajar 7 décimas su tiempo del viernes, lamentablemente, cuando salió a clasificar con neumáticos nuevos, dichos elementos no le cayeron bien y se quedó sin chances de mejorar el registro del día viernes.Ubicado en el 39º lugar, esta mañana largará desde el fondo de la grilla en la tercera serie.“No sabemos dónde está el problema, en la tanda de entrenamientos el auto había mejorado y después la goma evidentemente no le cayó bien, no sé qué vamos a hacer. Nicolás está con el ingeniero hablando, tenemos muy buenos parciales pero hay sectores que nos complican y eso en el promedio nos deja muy atrás del resto”, expresaba Gerardo González, el padre del piloto que representa a Rafaela.Si bien el pronóstico no es alentador, ya que la lluvia se podría hacer presente en la mañana sobre el trazado misionero, Nico intentará avanzar en su serie y cerrar el domingo con una buena labor en la sexta final de la temporada 2017.