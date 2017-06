Nuevo detenido en Manchester

MANCHESTER, 4 (AFP-NA). - La policía de Manchester anunció este sábado que había detenido a un hombre de 24 años en el marco de la investigación sobre el atentado en una sala de conciertos perpetrado el 22 de mayo, que dejó 22 muertos. Se trata de la 17ª detención en el barrio de Rusholme, en el sureste de Manchester.Salman Abedi, un británico de origen libio de 22 años, se hizo estallar a la salida de un recital de la cantante estadounidense Ariana Grande. El atentado, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), ha sido el más mortífero ocurrido en el Reino Unido desde los ataques contra el transporte público londinense en 2005, que habían provocado 52 muertos.De los 17 detenidos, once permanecen en detención y seis fueron liberados. El jueves pasado, los investigadores de Manchester aseguraron que habían avanzado en la investigación, precisando que Salman Abedi "había salido del Reino Unido el 15 de mayo y había regresado el 18". Una fuente cercana a la familia dijo a la AFP que Abedi estuvo en Libia unos días antes del atentado.RECITALEste domingo se llevará a cabo en Manchester un gran concierto de caridad para las víctimas de los atentados. Además de Ariana Grande, participarán numerosos artistas, entre ellos Robbie Williams y su grupo Take That, los Black Eyed Peas, Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Pharrell Williams y Miley Cyrus. Los beneficios serán destinados al fondo de ayuda a las familias de las víctimas de los atentados.