“Nuestro mayor deseo es que cuiden nuestro dinero”

FOTO ARCHIVO AV. SALVA. La obra de remodelación aún no pasó de los planos.

"Pedimos informes sobre las dos obras del Presupuesto Ciudadano que todavía no se han llevado a cabo en Rafaela", señaló Juan Pablo Tschieder, precandidato a concejal de Rafaela por el Frente Renovador, luego de presentar en el Concejo Municipal una nota mediante la cual solicita se brinden explicaciones sobre los proyectos pendientes de ejecución.En la nota recuerda que en el marco de "la necesidad de promover desde el Estado Municipal el uso responsable del presupuesto de los habitantes de la ciudad", bajo la ordenanza Nº 4745 se avanzó en la implementación del Presupuesto Ciudadano que permitía que los vecinos definan qué obras concretar con fondos del Municipio. En este sentido, "el día 26 de setiembre del 2015 se realizó el escrutinio correspondiente, cuya acta arrojo los siguientes resultados: "Remodelación Balneario Municipal" (6.461 votos), "Galpones NCA" (3.833 votos), "Av. Ernesto Salva" (3.773 votos), "Aristóbulo del Valle" (3.508 votos), "Cordón verde Suipacha/Av. Williner" (2.269 votos), "Champagnat" (2.444 votos), y "Av. Podio" (1.972) votos"."Frente a esto y viendo que ha pasado un tiempo prudencial es que le pedimos que agilicen los plazos de obra", subrayó Tschieder. "Nosotros como ciudadanos no tenemos forma de controlar y hacer un seguimiento de nuestros fondos, es que le pedimos que cumplan con su facultad de devolverle a la sociedad esta información", consideró el joven candidato a concejal.Hasta el momento, el Municipio efectuó la remodelación del Parque Balneario con una importante inversión y también la reconversión de los canteros de la avenida Aristóbulo del Valle. Pero no hay iniciado ni tampoco definido en qué momento se ejecutarán la transformación de los Galpones del NCA y de la avenida Salva.