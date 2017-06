Rafaela Evalúa: concluyeron los foros con instituciones

El jueves y viernes continuaron las actividades que se enmarcan en el programa Rafaela Evalúa a cargo de la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión del Municipio.La primera fue el foro con el sector académico y educativo y que generó un amplio debate sobre cinco preguntas disparadoras: para qué evaluar las políticas públicas, qué aspectos de las políticas públicas evaluar, quién debería realizar las evaluaciones, qué hacer con la información obtenida en las evaluaciones y cómo difundirla. Vale mencionar que se sumaron al trabajo alumnos de la carrera de Administración del ITEC."También preguntamos qué rol se imagina cada institución puede estar cumpliendo dentro de un organismo evaluador. Fue un debate muy rico, moderado y con evaluaciones al final por el doctor Julián Bertranous, director de la Maestría en Planificación y Evaluación de Políticas de la Universidad Nacional de San Martín. Este académico con reconocida trayectoria brindó aportes muy valiosos para esta construcción colectiva del organismo de evaluación", comentó la secretaria de Auditoría y Control de Gestión, Amalia Galantti.El viernes "realizamos dos actividades, la primera fue durante la mañana y consistió en una capacitación para los equipos de trabajo del municipio. Por la tarde, dando continuidad a los foros, nos reunimos con todo el sector productivo, sindical, de ciencia y tecnología de la ciudad en el auditorio del SEOM".Este proceso continúa con un gran trabajo "que va a tener el equipo abocado a Rafaela Evalúa de procesar toda la información para presentarla a los concejales, miembros del Gabinete Municipal y demás integrantes del sector público. Este foro lo vamos a realizar los primeros días de julio. La idea es nutrir el debate con las recomendaciones y las ideas que van surgiendo, para el diseño de un organismo y un proyecto de ordenanza que lo refleje".Por otro lado, Galantti expresó que "en todos estos debates se analizó que hay muchos aspectos que coinciden en los distintos sectores como pensar la evaluación como una oportunidad de mejora en la gestión y la posibilidad de realizar las correcciones durante la ejecución de los procesos. Algo que destaco y que ha sido compartido es que no solamente debe evaluarse el resultado y el uso de los recursos públicos. También es importante ver el cómo, es decir cómo se ejecuta, planifica y diseña el proceso. Y otro aspecto para mencionar es la importancia que se le ha dado a incluir en estas instancias de evaluación y monitoreo, la voz de las instituciones y los ciudadanos beneficiarios o destinatarios de las políticas públicas".Los representantes de las instituciones manifestaron su "voluntad de participar e involucrarse activamente en la conformación del Instituto y la tarea de evaluación en función de los aportes que cada institución puede hacer y la temática que cada una aborda. Estamos muy satisfechos y tendremos un período para procesar y reflexionar sobre las respuestas. Esto se presentará en la página web de la Municipalidad, en el portal de Rafaela Evalúa y posteriormente se abrirá una instancia de participación virtual para continuar y ampliar este debate".BELTRANOUS: "EXPERIENCIA INUSUAL"En la mañana de ayer estuvo presente el Dr. Julián Beltranous quien es actualmente, Director de la maestría de Planificación y evaluación de políticas de la Universidad Nacional de San Martín. En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), manifestó que "mi colaboración se enmarca en los esfuerzos que hace la Municipalidad para pensar un organismo que promueva la evaluación de las políticas y proyectos que realice el Estado". Agregó que "hemos tenido una charla con funcionarios municipales sobre mecanismos de implementación de la evaluación.En tal sentido, indicó que "las empresas y las organizaciones están ávidas de saber los resultados de gestión pública. Después hay que convencer a los funcionarios municipales. Uno asocia la evaluación a un castigo o a una resistencia al cambio. Hay alguna tensión entre los que operan las actividades públicas. Lo que ocurre como sustrato en Rafaela es que hay unas bases, dentro del Gobierno Municipal, de fuerte compromiso y hay que simplemente, establecer un plan de evaluación, que sea gradual, que tenga indicadores, que aproveche la formación existente y que la haga pública, porque eso tiene que ver con la transparencia de la gestión para mejorar los resultados"."A nivel municipal, no hay experiencias como Rafaela. Hay algunas a nivel provincial o nacional. Pero no es común a nivel comunal. Es una experiencia especial, inusual. Y a partir del organismo, deberían establecerse algunas prioridades para ser evaluados algunos programas", completó.