Ben Hur y su mira en el Federal B

Los tiempos se empiezan a superponer en Ben Hur en relación a sus objetivos futbolísticos. Mientras el técnico Gustavo Barraza preparó esta semana el partido del domingo ante Atlético de Rafaela por el torneo de Liga Rafaelina, intentando estirar la ventaja en la punta; llegaron jugadores para terminar de darle forma al armado del plantel para el Federal B que comenzará el 2 de julio, pensando en arrancar una mini-pretemporada desde la semana entrante.Recordemos que las caras nuevas que fueron arribando a barrio Parque son el extremo Gastón Salmerón (ex Ferro Carril Oeste), el volante central Julio Montero (ex Boca Unidos de Corrientes, Juventud Antoniana y All Boys), el volante izquierdo Gustavo Udrizard (proviene de Defensores de Pronunciamiento) y se acordó el regreso del delantero Sergio Rodríguez (último semestre en el DEPRO).Asimismo, en estos días Barraza evaluará quién puede moverse en el sector izquierdo de la defensa (con la alternativa también de ser defensor central). Ya está trabajando el mendocino Nahuel Buenanueva, pero se encuentra con un problema físico, y también Marcos Torres, que proviene de la Liga de Río Cuarto.