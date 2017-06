Consumo en tobogánCOPETE: Las transacciones con plástico, débito o crédito, bajaron fuerte en el año.El consumo interno, uno de los índices más contundentes para poder observar el comportamiento de la situación social, no se recupera, tal como lo esperaba el gobierno, justamente en un año de elecciones. Es que casi todos los indicadores de ventas se encuentran estancados o en retroceso, lo que es muy preocupante, no sólo para quienes tienen el pensamiento fijo de los comicios cercanos, sino por lo que significa que lleguen menos productos -esencialmente alimentos y bebidas, que de paso son siempre los que más aumentan- a las mesas de los hogares.Días atrás se conocieron datos reveladores de la situación, surgiendo los mismos de los registros que la tarjeta Visa distribuye mensualmente como información confidencial a los bancos. Compañía que reúne el 65% de las ventas que se realizan con tarjetas, con una baja de 3% en las transacciones con débito y de 4,6% con las de crédito, con lo cual en el comportamiento interanual la merma fue de 15 a 13 y de 10 a 7 por ciento, respectivamente.Estos datos privados y confidenciales que circulan entre instituciones bancarias, y que fueron revelados por el diario Ambito Financiero, son los que dan cuenta de una muy comprometida realidad, a contramano del pensamiento optimista que baja desde el gobierno nacional, pero una vez más se debe recurrir a aquello tan simple que el sol no puede taparse con una mano, y que al fin de cuentas la realidad es inmodificable por más buenas intenciones y objetivos que se expongan.Incluso desde el propio gobierno deslizaron una cierta desestimación sobre los recientes datos del INDEC, al considerar que las bajas dadas por el organismo se refieren sólo a los supermercados y centros comerciales, siendo por lo tanto poco representativas en virtud de no incluir ni a los centros mayoristas ni a los pequeños almacenes. Aunque, ahora estos números de Visa no difieren demasiado con los del INDEC, fijando una caída de 3% las transacciones con débito en el mes de abril y además un estancamiento en los montos financiados, un reflejo más que fiel sobre la moderación de los gastos familiares y también, un dato clave, con menor frecuencia de asistencia a los centros de ventas.Otro aspecto a considerar, es que a partir del mes de febrero cuando se obligó a transparentar los precios de financiamiento con el propósito de evitar los engaños sobre las cuotas sin interés, fue registrándose un fuerte cambio en la modalidad de compras, y por lo tanto en el consumo. En este momento los plásticos son utilizados en casi igual proporción para débito un 48% y crédito el 52%, pero así y todo se han reducido fuertemente los pagos en dos y tres cuotas, optándose por un solo pago, ajuste que -reiteramos- se fue acentuando desde febrero.La cantidad de transacciones en más de un pago en el pasado mes de abril quedó 12% por debajo de nivel que tenían en abril de 2016, con lo cual queda claramente expuesto que demorará más de la cuenta la recuperación tras el derrumbe que había significado la implementación del sistema "precios transparentes", cuando en febrero tuvo una merma de nada menos que 24% interanual.Pero además, siempre en el análisis del consumo desde lo que sucede con el uso del dinero plástico, los planes en cuotas se ven afectados luego de una merma que se fue acentuando en el mercado con el retiro que comenzó a apreciarse de manera más clara en el plan "Ahora 12", iniciativa que permitía realizar compras con bajo interés. En abril hubo sólo ventas por 817 millones de esta clase de transacciones, exactamente la mitad del año pasado, debiéndose calificar el retroceso de 50% como muy preocupante. Este plan impuesto por el gobierno kirchnerista para incentivar el consumo está cayéndose en pedazos y se le augura muy corta continuidad, ya que su actual participación en el mercado es de apenas 7%, un registro sumamente bajo.Tal lo plantea el informe de Visa en cuestión, el retroceso de las ventas en cuotas es mayor en los pequeños comercios, en tanto que en los grandes centros la baja fue de 8% en el pasado mes de abril y en los comercios chicos del 14%.Todo este cúmulo de datos, hace que la realidad de la dinámica del consumo se estrelle contra los optimistas anuncios y pronósticos oficiales.