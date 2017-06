En Brasil, fiscales argentinos piden datos de sobornos de Odebrecht

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Un grupo de fiscales argentinos que investiga el pago de sobornos de la constructora Odebrecht en el país inició ayer en Brasilia gestiones para obtener información acerca de esas maniobras, aunque por el momento la documentación sigue trabada en el vecino país. Se trata del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y los fiscales Franco Picardi y Carlos Stornelli, quienes mantuvieron un encuentro en la capital de Brasil con el viceprocurador general José Bonifacio Borges de Andrada, con la intención de avanzar en un acuerdo para facilitar el flujo de información entre ambos Estados.Rodríguez afirmó a la prensa que la "liberación de documentos" sobre las revelaciones judiciales de la constructora Odebrecht "depende de un trámite interno de la Fiscalía brasileña y el Supremo Tribunal Federal" de ese país y por ese motivo no se llevarán por el momento la información.Los fiscales llegaron a Brasilia un día después del levantamiento de la cláusula de confidencialidad vigente desde el 1 de diciembre, por lo cual la Justicia de ese país quedó en condiciones de compartir información del "Lava Jato" con la Argentina, donde la empresa Odebrecht reconoció que pagó sobornos por 35 millones de dólares para obtener contratos de obra pública.El encuentro, que se desarrolló en medio de un máximo hermetismo, se pautó tras un ofrecimiento por parte de las autoridades de Brasil para intercambiar información y habría servido para fijar pautas vinculadas a los mecanismos de cooperación internacional y la modalidad de envío de información a la Argentina.De hecho, la delegación argentina no tenía previsto regresar al país con la documentación, pero sí con la constitución de un equipo de cooperación internacional, que involucre a fiscales de ambos países y que establezca reglas de trabajo conjunto para el intercambio a fin de que los exhortos de la Justicia argentina sean respondidos con celeridad.Con la firme intención de obtener la información sobre las coimas y que no vaya directamente a los fiscales, el ministro de Justicia, Germán Garavano, ya mantuvo varias reuniones con representantes de la empresa brasileña, aunque por el momento no se alcanzó ningún acuerdo extrajudicial.Odebrecht pretende en la Argentina condiciones similares a las que obtuvo en Brasil para brindar los datos, esto es que haya inmunidad contra las persecuciones penales, algo que el Gobierno no puede otorgar con las leyes actuales, por lo que la Casa Rosada pone en duda ahora la continuidad de la empresa en las obras en marcha en el país.ORDENAN PERICIASSOBRE TELEFONOSLa Justicia ordenó una pericia que incluye entrecruzamientos telefónicos entre directivos de Odebrecht y exfuncionarios, además de información sobre las visitas de empresarios a ministerios, en el marco de la investigación sobre los contratos entre la poderosa firma brasilera y el Estado Nacional por obras públicas. Se trata de una decisión del juez federal Sebastián Casanello en una causa por presunto pago de sobornos de Odebrecht para acceder a obras encargadas por AySA en una planta potabilizadora en Zárate en 2008.Paralelamente, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la misma medida en una causa que investiga también supuestos pago de sobornos de Odebrecht para realizar obras en los gasoductos Norte y Sur de la Argentina. El cruce de información había sido pedido por el fiscal Federico Delgado, quien interviene en ambas causas.La información a peritar es aquella secuestrada por el juez Rafecas en operativos realizados la semana pasada en distintas empresas del consorcio de firmas que intervino en las obras del gasoducto, entre ellas Odebrecht, así como documentos del expediente que lleva adelante su par Casanello."La prueba reunida, la articulación de datos con otros expedientes nos lleva a identificar los momentos ‘sensibles’ de aquel trámite administrativo en los que se verificó un comportamiento doble. La existencia de sobreprecios no justificados y quizá esos alojaron sobornos", había justificado Delgado al requerir la medida.El estudio lo realizará el Cuerpo de Investigaciones judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que dirige Enrique Del Carril, el mismo que analizó los teléfonos del detenido exsecretario de Obras Públicas José López acusado de enriquecimiento ilícito.El pedido de la Fiscalía es analizar fechas de reuniones, las personas involucradas, los lugares y viajes de los investigados y los momentos en que Odebrecht trabó los contratos varios con el Estado Argentino por obras. En el contrato de Odebrecht con AySA se realizó el 10 de octubre de 2008, pero hubieron adendas firmadas el 19 de marzo, el 2 y 30 de octubre, todos en 2009, así como dos en 2010, una en 2011, otras dos en 2013, dos en 2014, una en 2015, y una última el 18 de octubre de 2016. En total fueron 12 adendas al contrato original, detrás de las cuales los investigadores sospechan sobreprecios.