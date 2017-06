Se ganó otra vida en Mendoza

Como desde hace un buen tiempo en este campeonato, Atlético sabe que cada partido es una final. Y anoche lo ganó en Mendoza, cuando más lo necesitaba consiguió oxígeno para seguir aferrándose a primera división. Fue un 2 a 0 inobjetable ante Godoy Cruz, aferrado a un ordenado esquema que no le dio espacios al Tomba y después lastimando en los momentos oportunos, en el arranque del segundo tiempo y el final, para llevarse los tres puntos.La Crema empezó a manejar el trámite en el primer tiempo por la buena presión de los volantes centrales y la prolija circulación de pelota, hasta encontrar la proyección de alguno de los laterales, sobre todo Abero. Cuando transitaba tres cuartos de cancha, trataba de darle velocidad con Luna y sobre todo el pibe Gaggi, que se movía preferentemente por la izquierda.Así dentro del cuarto de hora apareció un buen remate de Gudiño de zurda, que se fue un poco alto, en el primer intento claro en ataque.Con el correr de los minutos, Godoy Cruz empezó a crecer en la mitad de la cancha y a buscar ganar metros en el terreno. El partido se hizo entretenido, por momentos de ida y vuelta.En una pelota parada, Hoyos voló hacia su palo derecho para evitar el gol de Galeano. Al rato, en una contra, Luna quedó casi mano a mano con Rey, pero le dio muy suave entrando al área y el arquero no tuvo dificultades en contener.Atlético en la primera mitad no escatimó esfuerzos en poner gente en campo rival. Abero fue prácticamente un extremo izquierdo y no debió preocuparse en defender, porque el Tomba prácticamente no atacó por su sector.Pero, como ha sucedido en muchos partidos, la mejor imagen visual en cuanto al desarrollo del partido no garantizaba efectividad en Atlético. En una apertura hacia la derecha, Gudiño remató apremiado por la marca y la pelota se fue contra el palo izquierdo.Antes del final del primer tiempo, el elenco mendocino también tuvo una clara en los pies de Gastón Giménez, luego de una buena jugada entre Abecasis y González. Pero el volante creativo le dio muy débil y fue de fácil resolución para Hoyos.GOLPEO Y AGUANTOEn el arranque del complemento, dio la sensación que el Tomba quería mostrar otras intenciones, al menos desde la actitud. Pero en una contra muy rápida, Atlético no lo perdonó. Partió el pelotazo largo para Gudiño, que se fue libre por derecha, llegó hasta el fondo y el centro fue hasta el punto del penal, donde Luna llegó de frente al arco para definir con mucha clase ante Rey y abrir el marcador.A partir de ponerse en ventaja, la Crema se retrasó y le otorgó la tenencia del balón al dueño de casa, esperando agazapado el momento de salir rápido para herir en otra contra. En esa tesitura le surgieron un par de complicaciones, por las lesiones de Abero (posible desgarro) y Soloa, que motivaron los ingresos de Baroni y Paz, respectivamente.Del otro lado, Bernardi buscó mayor presencia ofensiva con Javier Correa, para acompañar al Morro García. No obstante, en contadas oportunidades podía recibir una pelota limpia, debido al buen trabajo de la última línea rafaelina. Y si no, aparecía la solvencia de Hoyos (figura del partido), que promediando el parcial le sacó una pelota de gol a Correa; y luego reaccionó con el pie en un remate que había sacado Giménez al recibir de un lateral.Cuando llegaba el reloj al minuto 90, Martino (que un rato antes había sustituido a Gaggi) trasladó sin oponentes en campo rival y llegando al área se tuvo confianza para buscar el remate bajo, que sorprendió a Rey dando un rebote largo hacia un costado, donde llegaba el ingresado Santiago Paz para tocar como si fuera un delantero y liquidar el pleito.Así Atlético sigue con vida y la calculadora prendida. El fin de semana lo pasará tranquilo y viendo qué pasa con el resto de los comprometidos. Lo importante es que esta vez hizo su parte.