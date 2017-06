Polémica suba del plus de la dieta de diputados

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Diputados nacionales de varias fuerzas políticas prestaron su conformidad para que la Cámara baja aumente en un 100 por ciento los gastos de representación y 70 por ciento el valor de los pasajes que cobran los legisladores, y el Frente de Izquierda salió a criticar la medida. Esos dos ítems son complementarios a la dieta que perciben los diputados (actualmente en el orden de los 88 mil pesos de bolsillo) y, en el caso de los pasajes, existe la opción de que los legisladores los canjeen por dinero si no los usan para, por ejemplo, asistir a congresos y reuniones como pueden ser las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Los presidentes de los bloques del PRO, Nicolás Massot; del Frente para la Victoria, Héctor Recalde; de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez; de la UCR, Mario Negri, y del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, firmaron un documento en el que prestaron conformidad para que se actualicen esos dos puntos, algo que no se hace desde 2011.En la actualidad, los diputados cobran 10 mil pesos de representación y 19.300 de pasajes pero esos montos subirían un 100 y un 70 por ciento, respectivamente.El año pasado los diputados y senadores habían llevar el monto de los pasajes a 40 mil pesos pero, en medio de una fuerte polémica, el presidente de la Cámara de Diputados decidió dar marcha atrás, algo que no ocurrió en el Senado. Según confirmaron fuentes parlamentarias a NA, con la conformidad manifestada por casi todos los bloques la Presidencia de la Cámara de Diputados firmó una resolución administrativa para llevar adelante la actualización, aunque todavía no se ejecutó la medida.Sin embargo, ni el Frente Renovador, ni el GEN ni el Frente de Izquierda firmaron el documento de conformidad y, en este contexto, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola criticó con dureza el aumento. Pitrola sostuvo que "el PRO y el kirchnerismo piden aumentar un 100 por ciento los gastos de representación y 70 por ciento los pasajes cuando están imponiendo en todo el país ajustes que implican despidos, topes salariales, ausencia de paritarias, recortes jubilatorios y pérdida de derechos laborales".El diputado y referente del Partido Obrero (PO) sostuvo además que el incremento en los pasajes es un "aumento encubierto porque se les permite no usarlos y cambiarlos por plata". "Los diputados del Partido Obrero-Frente de Izquierda, que vivimos con un ingreso igual a la canasta familiar, rechazamos este incremento", señalo Pitrola. Y agregó: "Insistimos en que los ingresos de los representantes deben estar atados al salario de los trabajadores. En defensa de los trabajadores reclamamos salarios igual a la canasta familiar, 82% móvil para las jubilaciones y el respeto de los derechos laborales".