Un camión volcó en la 34: no hay heridos

Siendo aproximadamente las 18 de la víspera, un camión cargado con soja volcó, desparramando su carga en la banquina, en el Km 194,5 de la ruta 34, jurisdicción policial de la Sub comisaría 5ª de Angélica.Fue única parte en este accidente el camión con soja, y felizmente no se reportaron heridos sino sólo daños materiales.El camión era conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en Cañada Rosquín, que no experimentó lesiones.La cinta asfáltica estuvo cortada al tránsito por un lapso de tiempo, durante el cual el flujo vehicular fue desviado por caminos alternativos.Trabajaron en el lugar la Sub comisaría 5ª de Angélica, la Sub comisaría 16ª de Susana y Gendarmería Nacional perteneciente al Escuadrón Vial Rafaela.En horas de la mañana de ayer, en el Centro de Estudios Tecnológicos de Atilra, ubicado en Ruta Nacional Nº 34 y 280 de la ciudad de Sunchales se llevó a cabo la quinta reunión de Jefes de dependencias de la Unidad Regional Vº.La misma tuvo como finalidad, evaluar los objetivos propuestos a comienzos del año, especialmente durante el mes de mayo y determinar cómo proseguir con los mismos. La reunión estuvo a cargo del director de Policía Adrián Rodríguez, jefe de la Unidad Regional V, junto a su equipo de trabajo.Estos encuentros son parte de las reuniones mensuales implementadas desde enero de este año por la Jefatura regional con el fin de mejorar día a día el compromiso policial con la sociedad.En la jornada se realizó un intercambio de presentes entre el Jefe de Unidad Regional V y los Jefes de Comisaría 3 Sunchales, subcomisario Luciano Gabinetti y jefe de Zona subdirector Daniel Gretter. Asimismo se otorgó un presente al Jefe de subcomisaría 27 Bella Italia, oficial Víctor Carpio por sus 32 años de trayectoria en la Institución Policial.Al finalizar el encuentro se compartió la siguiente frase: “Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo. Ninguno de nosotros es tan bueno como nosotros juntos”.