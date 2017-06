Aportes para infraestructura

Se trata de un préstamo por $ 4.860.746 y un aporte no reintegrable de $ 1.215.186 que se otorgan en el marco del Fondo Provincial de Parques Industriales.

En un acto que tuvo lugar este martes en el Area Municipal de Promoción Industrial de esta ciudad, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione; el ministro de la Producción, Luis Contigiani; y el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, firmaron un convenio para el financiamiento de obras de infraestructura a desarrollarse en ese parque industrial.También participaron del acto el senador departamental Alcides Calvo; el diputado provincial Omar Martínez; el secretario de Industria de la provincia, Emiliano Pietropaolo; el subsecretario de Proyectos Inversión, Gabriel Rosti, y autoridades locales.El objetivo del proyecto es mejorar la infraestructura del Area de Promoción Industrial de Sunchales, un predio de 14 hectáreas ubicado en uno de los principales ingresos de la ciudad, donde desarrollan sus actividades pequeñas y medianas empresas. Las tareas comprenden la pavimentación de una zona del predio y el abastecimiento de infraestructura a la etapa de ampliación del mismo.Del total del valor de la obra, la provincia aporta el 80% en calidad de préstamo, equivalente a $ 4.860.746,71, y el 20% restante constituye un aporte no reintegrable de $ 1.215.186. Los fondos se otorgan a través del Programa Municipal de Inversiones (Promudi), mediante el Fondo Provincial de Parques Industriales (Fopropi) que funciona bajo la órbita de los ministerios de Economía y de la Producción. El plazo de amortización es de 48 cuotas mensuales con una tasa de 13% anual.“El gobierno de la provincia de Santa Fe viene ejecutando un ambicioso programa de inversión pública, en el cual no solo importa la realización de grandes obras, sino que también se considera importante la ejecución de las pequeñas. Para poder cumplir con la realización de un significativo número de ellas a lo largo de todo el territorio provincial, desde el Ministerio de Economía hemos diseñado una estrategia de financiamiento que combina diversas fuentes de obtención de recursos. En este caso, estamos entregando aportes provenientes de tesoro provincial”, manifestó Saglione.“La prioridad definida por el gobernador de atender las necesidades de los gobiernos locales, se inscribe en una línea política muy clara de priorizar la inversión pública. Sabemos la importancia para el fortalecimiento del parque pero también sabemos que mientras la obra pública se está ejecutando, tiene una implicancia muy importante el efecto multiplicador que posee sobre el resto de las actividades económicas en materia de generación de actividad y de empleo directo”, finalizó el titular de la cartera económica.“Hoy estamos haciendo este aporte para la infraestructura industrial porque la economía necesita moverse y activarse. Las teorías del derrame y el dejar hacer, en la Argentina y en el mundo han fracasado; a la economía hay que promoverla y el interés por parte del Estado tiene que estar presente”, declaró Contigiani.Por su parte, Toselli afirmó que “tenemos un Estado presente, que acompaña y que hace lo que tiene que hacer. Son tiempos que demandan una fuerte inversión pública y un activo acompañamiento de la provincia. Este convenio va a significar mejoras en la infraestructura de nuestro área industrial. Son $ 6.759.000 que nos van a ayudar a mejorar el entorno de la producción y a sentar las bases para que se desarrollen nuevos emprendimientos”, agregó.El Fopropi es un programa de financiamiento implementado en forma conjunta por los ministerios de la Producción y de Economía, destinado a la ejecución de obras de infraestructura en Parques y Areas Industriales reconocidos por la provincia. El mismo se encuentra en operación desde 2013 y forma parte de la política del gobierno provincial de fortalecimiento del sector industrial santafesino.La ejecución de los proyectos se financia de modo mixto: el 20% del monto resultante de la licitación se subsidia mediante un aporte no reintegrable, mientras que para el saldo se otorga un préstamo con una amortización de 48 meses y una tasa de interés estimada del 13% anual. El acceso al Programa se realiza por solicitud de los municipios o comunas donde se encuentra radicado el área o parque y se lleva a cabo por medio de la operatoria del Promudi.