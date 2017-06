Acuerdo para que vuelvan 30 gendarmes a nuestra ciudad

En su despacho del 5° piso del edificio municipal, el intendente Luis Castellano, acompañado por el jefe de gabinete Eduardo López y el fiscal Daniel Galoppo, recibió ayer por la mañana a los concejales Silvio Bonafede, Evangelina Garrappa, Jorge Muriel, Lisandro Mársico, Hugo Menossi, Raúl Bonino y Natalia Enrico, abordándose el tema de la necesidad de alquilar un lugar para destinar al alojamiento de 30 gendarmes, que en breve llegarán a Rafaela para sumarse a la dotación ya presente aquí.De tal manera se volverá a disponer de una cantidad de efectivos similar a la que había anteriormente cuando se contaban 71 efectivos, que luego se redujeron a 36 al ser destinados a otros lugares 35 de ellos. Ahora, con esta nueva reincorporación se contará entonces con 66 uniformados.Según lo expuso el Intendente, el acuerdo con Gendarmería Nacional fue cerrado el miércoles, concretándose esta venida de 30 gendarmes más para ser destinados a cubrir la seguridad comunitaria. “Se trata de una gestión -declaró Castellano ante la prensa- que iniciamos junto con Eduardo López, desde hace aproximadamente dos meses, ante la deliberada negativa del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de designar más policías para la ciudad de Rafaela”, agregando que “frente a esta situación, comenzamos a trabajar en la alternativa de los gendarmes”, agregó.“En esta reunión explicamos el caso a los concejales, ya que necesitamos que sancione una Ordenanza para que el lugar que Gendarmería eligió para alojar a los agentes, que es el mismo que ocupaban antes, pueda ser alquilado por la Municipalidad de manera directa, por el plazo de un año”, explicó el Intendente, quien continuó diciendo “vamos a tener terminado el proyecto de Ordenanza para elevarlo al Concejo, siendo una muy buena noticia para la ciudad, considerando los tremendos problemas de seguridad que tenemos”.Explicó además Castellano que se trata “de gendarmes que van a abocarse específicamente a seguridad barrial, y van a trabajar en aquellos lugares en donde estaban haciéndolo antes: en el norte de la ciudad”, precisó. “Recordemos que había 71 gendarmes, se fueron unos 35 y ahora volveríamos a tener 30 más, según lo que pudimos dialogar con Claudio Brilloni (comandante de la Región VIII de Gendarmería)”, amplió.Respecto al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el Intendente señaló que “vamos a seguir dialogando porque en torno del problema de la inseguridad no puede haber cortes: necesitamos del gobierno provincial, necesitamos del gobierno nacional, necesitamos de la Policía, de la Gendarmería, de la Guardia Urbana, de la Justicia", enumeró, para insistir en que “necesitamos de todos, pero hay una clara decisión que el ministro Pullaro tomó respecto de la ciudad de Rafaela y la explicitó públicamente: no habrá más policías para Rafaela, al menos en el corto plazo, y a partir de esa certeza comenzamos a trabajar en la llegada de estos gendarmes”.En cuanto a este pedido al Concejo es "para que nos autoricen el pago directo del alquiler del predio para los 30 gendarmes; como no habrá proceso de licitación, ya que el lugar fue elegido por Gendarmería, necesitamos la aprobación de los concejales”, concluyó Castellano.Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede, sostuvo que “hubo un común acuerdo entre los concejales presentes; la Ordenanza va a subir ahora -antes de concluir la mañana-, para que podamos tratarla en Comisión el lunes y la podamos votar el jueves”. La norma legal habilitará al Ejecutivo a realizar una contratación directa sin licitación, para el pago mensual de 55.000 pesos de alquiler durante un año.