Sammartino y representantes de Meprolsafe limaron asperezas

AgroActiva fue el marco ideal, neutral, para un importante encuentro entre representantes del Ministerio de Agroindustria y una de las entidades que más trabaja por el sector tambero. Aceptando una invitación del Subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino, dirigentes de la Mesa de Productores de Leche de la Provincia de Santa Fe (Meprolsafe) se acercaron a la muestra que se realiza en Armstrong para acercar posiciones y reencauzar una agenda común de trabajo.Luego de los dichos del Secretario de Agricultura, “Ricky” Negri, quien anunció que la lechería se encaminaba a ser “2X” sin atender las peripecias que deben sortear desde hace años productores e industrias, el tono de la discusión se elevó y la Mesa de Productores fue una de las voces más contundentes en ese sentido.La intención del funcionario fue resolver el contrapunto y según Fernando Córdoba, presidente de Meprolsafe, “estuvimos limando asperezas, Alejandro Sammartino está proyectando un crecimiento más gradual de la lechería. Pero como se lo hemos dicho también a Negri, necesitamos que nos digan cómo llegar a ese crecimiento. Vamos a colaborar en todo lo que podamos y las acciones que nos pidan las vamos a hacer porque no estamos en la vereda de enfrente. Debemos acompañar pero con cosas lógicas, que estén pensadas y consensuadas, no tiradas al voleo”.Respecto de la visión que tienen hoy desde la Subsecretaría, Fernando expresó que “siguen reconociendo que es un momento complicado. La preocupación por el tema SanCor sigue estando, saben que de esta manera lo que se hizo fue tirar un poco hacia delante para tratar que SanCor recomponga un poco su situación. Pero hay que hacer medidas más profundas para hacer viable la empresa y que ingresen capitales para invertir en ella”.Sobre la demora en la transferencia de los fondos a la Provincia, en forma de crédito, para completar los préstamos a los tamberos, el titular de Meprolsafe aseguró que Sammartino reconoció que “el Estado es un ´elefante´, que cuesta moverlo 10 centímetros para poder avanzar en algo. Están tratando de acelerar los trámites, pero lleva su tiempo. A nuestro entender creo que no tenemos que hacernos muchas ilusiones de que esto salga rápido”.Finalmente Córdoba remarcó que “podemos estar de acuerdo o no en algunas medidas, las vamos a discutir y vamos a proponer otras alternativas. Vamos a tratar de dar por superada la situación por los dichos de Negri, sobre la lechería 2X, tener los pies sobre la tierra de que hay que hacer medidas concretas para poder crecer. Y no sólo para crecer, en este año de transición evitar el cierre de tambos como se vino experimentando desde hace bastante tiempo”.En una fecha a confirmar, que podría ser dentro de 2 semanas, van a volver a juntarse representantes de la Subsecretaría, Meprolsafe y quizás alguna otra entidad del sector. La intención es seguir trabajando en los puntos que se refieren a necesidades del productor para poder expresar ese crecimiento del que habla Sammartino.