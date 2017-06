Juveniles: Capítulo V

El Apertura de Juveniles de la Primera C liguista puso en disputa la 5ª fecha y se registraron los siguientes finales:Sp. Libertad 1 (Lucas Orozco) – Dep. Susana 0, Aureliense 2 (Brian Alesandri y Jeremías Vélez) – Esmeralda 0, San Antonio 1 (Ulises Roldán) – San Isidro 4 (Samuel Baretta x 3 y Mateo Lungo), Juv. Unida 0 – Dep. Bella Italia 0.Sp. Libertad 0 – Dep. Susana 3 (Agustín Gaggi x 2 y José Walker), San Antonio 0 – San Isidro 0, Juv. Unida 2 (Facundo Ruffiner y Tomás Zenklusen) – Bella Italia 1 (Germán Geist). A Esmeralda le dieron los puntos ya que Aureliense no presentó la divisional.Juv. Unida vs. Sp. Libertad, Bella Italia vs. San Antonio, San Isidro vs. Aureliense, Esmeralda vs. Susana.