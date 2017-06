Empate en Sunchales

Unión de Sunchales y Peñarol no se pudieron sacar diferencias y terminaron como empezaron: 0 a 0. En lo que fue el encuentro que anoche le dio continuidad a la 10º fecha del Apertura de Primera A los sunchalenses y los de Villa Rosas igualaron sin goles en un partido más que parejo. En Reserva fue 1-1.

Vale recordar que el miércoles Sportivo Norte le ganó 1-0 a Florida en Clucellas.



El domingo (15.30 hs.): Atlético Rafaela vs Ben Hur, Brown vs Ramona, Ferro vs Libertad, 9 de Julio vs La Hidráulica, Arg. Quilmes vs Arg. Humberto.



Las Posiciones: Ben Hur 25, puntos; Unión 23; 9 de Julio 21; Sportivo Norte 19; Peñarol 14; Libertad 12; Florida 11; Quilmes 10; Atlético 10; Brown 9; La Hidráulica 7; Ferro 6; Ramona 5; Humberto 3.