Peña anunció el fin de la recesión económica

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo ayer en el Congreso que este año cerrará con "la inflación más baja desde 2009" y ratificó que "la economía salió de la recesión", al destacar que acumula "su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento".Al brindar un informe de gestión en el recinto de la Cámara de Diputados, el funcionario informó que el equipo económico estima que la tasa inflacionaria interanual en julio se ubicará en un 21%, pero aclaró que en el Gobierno no se "conforman con eso" sino que seguirán trabajando para culminar el 2019 con una "inflación de un dígito", tal como se había prometido. "Estimamos que en 2017 vamos a tener la inflación más baja desde el 2009", afirmó Peña, que detalló que para medir la evolución de la inflación entre 2009 y 2015 se utilizaron los números del índice de precios de San Luis "dado que el INDEC mentía".Por otra parte, el dirigente del PRO recalcó que "Argentina salió de la recesión" y destacó que el 2017 podría terminar con un 3 por ciento de crecimiento del PBI. "Argentina salió de la recesión. Es una muy buena noticia para todos los argentinos. La economía está en su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento. Los indicadores del segundo trimestre del 2017 indican que esta tendencia se consolida y va a continuar hacia futuro", avizoró.Para justificar su optimismo respecto de la situación económica, Peña se basó en datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que arrojaron que "12 de 15 sectores evaluados indican crecimiento". Indicó que esta recuperación también se refleja en términos de ampliación del empleo formal, y al respecto señaló que desde el tercer trimestre del 2016, cuando se logró revertir la tendencia y se encadenó una racha de nueve meses consecutivos de creación de trabajo, se crearon 107.280 mil nuevos empleos registrados en el sector privado."Se recupera lo que se perdió en el segundo trimestre del 2016 que fue el más difícil de la transición. Lo que se refleja es que era correcta nuestra estimación de que la economía iba a generar un crecimiento de puestos de trabajo. De hecho, podemos decir que abril es el mes de más empleo total en la historia argentina en términos de cantidad de empleo formal", ponderó.Por otra parte, auguró que este año se "sobrecumplirá" con la meta de un déficit fiscal primario del 4,2 por ciento, y destacó que "los ingresos del Estado crecieron un 38 por ciento con respecto al mismo periodo del 2016, por encima de la inflación y el gasto primario".También resaltó la recomposición de las reservas del Banco Central, que -según dijo- se duplicaron desde que asumieron en diciembre del 2015 hasta llegar a los 48 mil millones de dólares en la actualidad. A propósito del endeudamiento, uno de los aspectos que más discusión genera entre los especialistas, señaló que "tres de cada cuatro dólares emitidos como deuda fueron para pagar deudas de los gobiernos anteriores". Y al respecto, celebró que "la tasa que pagan los bonos argentinos cayó 2,5 por ciento, convirtiéndose en la más baja de la historia de nuestro país" (5,7 por ciento cuando antes la tasa era del 8,2 por ciento)."La deuda pública hoy es del 26 por ciento del PBI y proyectamos que llegue a menos del 40, lo cual sigue siendo mucho más baja que en otros momentos de la historia", concluyó.CRITICAS Y CRUCESCON LA OPOSICIONLa primera ronda de preguntas que siguió a la exposición de Peña estuvo a cargo de la bancada del Frente para la Victoria- PJ, que no ahorró críticas hacia la política económica. El presidente del bloque, Héctor Recalde, alertó que a lo largo del año y medio de gestión macrista, "disminuyó el consumo de leche, de pan y de carne".En este marco, puso en duda lo expresado por Peña respecto de que la "igualdad" es una aspiración del Gobierno: "No hay igualdad si nuestras pibas y pibes consumen menos leche. Esta desigualdad como punto de partida es agraviante porque estos insumos que hacen a la canasta básica son derechos humanos elementales".En la misma línea, el exministro de Economía Axel Kicillof advirtió que "en los barrios la gente no puede pagar" el precio de la leche, el pan y la carne como así tampoco las tarifas y los medicamentos. "Cuando cayó el consumo por la devaluación y el ajuste, lo que empezó a haber es una fuerte recesión por las decisiones neoliberales que ustedes tomaron", remarcó.Cuando volvió a tener la palabra, Peña reiteró su rechazo que la economía esté experimentando una recesión y prometió que este año el país "va a crecer más" que los últimos cuatro años de Gobierno kirchnerista. "Vamos a hacer una economía que crezca, que genere empleo, que quite desigualdad y que vaya en un camino de pobreza cero", aseguró el dirigente del PRO, que cuestionó a Kicillof por no hacerse cargo de haber dejado -a su entender- una economía con 30 por ciento de pobreza.