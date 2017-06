Llop dispuso cuatro cambios pensando en Godoy Cruz

Atlético de Rafaela se prepara para visitar este viernes a las 21:15 a Godoy Cruz, por la 27ª fecha del torneo de Primera División. Anoche, el conjunto de Juan Manuel Llop ya emprendió viaje con rumbo mendocino.Pensando en dicho encuentro, el DT ordenó en la práctica de ayer por la mañana en el predio del Polideportivo del Autódromo cuatro cambios en relación al equipo que viene de perder ante Belgrano.Gastón Campi y el uruguayo Mathías Abero cumplieron con la fecha de suspensión y reaparecen en el equipo, para reemplazar al suspendido Oscar Carniello y al juvenil Gianfranco Ferrero, respectivamente. En el sector medio, Facundo Soloa irá por Lucas Pittinari (llegó a cinco amarillas) y Enzo Gaggi será de la partida en el lugar de Marco Borgnino.De esta manera el 11 titular que presentará la “Crema” en Mendoza será con Lucas Hoyos; Lucas Blondel, Teodoro Paredes, Campi y Abero; Emiliano Romero, Soloa; Gabriel Gudiño, Fernando Luna y Gaggi; Leandro Díaz.Por otro lado, también viajaron el arquero Ramiro Macagno, el defensor Tomás Baroni, los mediocampistas Angelo Martino, Santiago Paz, Borgnino y Diego Montiel; más Mauro Albertengo como único delantero.La División Reserva de Atlético de Rafaela estará visitando a Godoy Cruz de Mendoza este viernes a las 11 hs, encuentro correspondiente a la fecha 27ª, y que se disputará en el Predio del 'Coquimbito'. Los dirigidos por Víctor Bottaniz vienen de superar 3 a 1 a Belgrano, mientras que los mendocinos llegan tras caer por 2 a 0 ante Patronato y de cortar así, una seguidilla de cuatro triunfos al hilo.Godoy Cruz de Mendoza viene de derrotar 3 a 0 a Patronato en Paraná y su entrenador, Lucas Bernardi, tiene pensado repetir el once inicial, aunque la duda pasa por saber si Juan Fernando Garro llegará en condiciones óptimas o no, ya que tiene una molestia muscular. De no jugar, su lugar será ocupado por Marcelo Benítez.De esta forma, un posible equipo del ‘Tomba’ sería con: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Sebastián Olivarez, Leonel Galeano, Fabrizio Angileri; Fabián Henriquez, Agustín Verdugo, Gastón Giménez; Ángel Gonzalez, Juan Fernando Garro o Marcelo Benítez; Santiago Morro García.Los mendocinos suman una racha de cinco juegos sin perder, con tres victorias en fila y dos empates.Por su parte, Walter Serrano, que viene de recuperarse de una operación de rodilla derecha, viene sumando minutos en la Reserva y si bien no viajó a Paraná, podría estar en el banco de Primera.