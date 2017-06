El Partido Obrero buscará una banca en el Concejo

El Partido Obrero, que integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, presentó en la jornada de ayer a los candidatos que presentará en las próximas PASO a desarrollarse el 13 de agosto. Por un lado, Jorgelina Signa, actualmente concejal (en su segundo mandato) en Capitán Bermúdez será quien encabece la nómina para la diputación nacional (tendrá internas con el representante del PTS, Octavio Crivaro). Por el otro, Nicolás Ferreyra, un joven de 26 años, estudiante del Magisterio y trabajador municipal en el Corralón, tratará de acceder a una banca en el Concejo Municipal.

Signa visitó ayer nuestra ciudad, en lo que fue el lanzamiento de sus postulaciones. De visita a los estudios de "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Signa comentó que "la maratón de elecciones que se vieron en 2015, no beneficia a los partidos que con mucho esfuerzo competimos en un ámbito hostil (pisos proscriptivos, dificultad de acceder a los grandes medios y el caudal de dinero con el que cuentan los partidos más grandes). Para nosotros, es mejor que haya menos cantidad de elecciones. Hemos hecho un llamamiento para evitar las PASO que integramos al FIT, porque el resto de los partidos tiene una disgregación total. Hay radicales que son oficialistas, radicales que son opositores, hay falta de recursos políticos propios por parte del PRO y un Frente para la Victoria que no logra levantar cabeza en función de encontrar un dirigente que lidere. Esto hace que el FIT tenga una posibilidad concreta de colocarse como un frente político independiente frente al ajuste y representando cuestiones muy sensibles. Santa Fe es la provincia que encabezó el 'Ni una menos' luego del asesinato de Chiara Páez -el sábado volverá a darse una movilización- y el hecho de que el ajuste se está sintiendo muchísimo. Esto no es sólo de Macri: también lo acompañan los gobernadores que son del FPV y mal llamados 'socialistas', que ha sido el primero en cerrar a la baja las paritarias y llamó a readecuar las tarifas a como diera lugar, cuando sabemos que hay déficit importantes en la Provincia en materia energética y sanitaria".

"Esta elección, a diferencia de otros años, nadie oculta el ajuste, porque es brutal. En ese marco, creemos que debe haber una voz en defensa de los trabajadores ante los despidos y suspensiones. Debemos colocar en la agenda el tema de la cuestión de género. Las políticas implementadas no han sido un escollo para los asesinatos en la Provincia. También, la discusión sobre la estatización de los puertos de Santa Fe, hoy en manos de privados", figuran como los principales temas del PO.



EL CANDIDATO A CONCEJAL

"Es clave que Nicolás Ferreyra pueda integrar el Concejo, porque hoy no hay una oposición política que se plante ante determinados temas. En Capitán Bermúdez, nadie hablaba de los temas de las barriadas hasta que conseguimos la banca", dijo Signa, respaldando al prencandidato local.

Ferreyra tiene 26 años y trabaja en el despacho de combustibles del Corralón Municipal. Es estudiante de Magisterio, de educación primaria. "Vemos que Rafaela no está exenta de la crisis económica y social a nivel país. El Concejo aquí debate superficialidades, no encara discusiones de problemáticas de primeras categorías para los trabajadores de Rafaela. Se encargan de arreglar el Balneario, pero el Canal Norte sigue a cielo abierto y contaminando. Sabemos que hay 5 asentamientos que no tienen luz, ni agua ni cloacas. Estas demandas no son atendidas: es más: las invisibilizan. Es por eso que decimos que es importante que haya una representación de los trabajadores en el Concejo", comentó.

"Queremos que cualquier legislador cobre lo que se necesita para una canasta básica, es decir, 25.000 pesos. En la Municipalidad, existen 400 trabajadores contratados, con una situación precaria. Y tienen las cooperativas que también están precarizadas. Hay un 20% de la PEA que tiene problemas de empleo y de ese porcentaje, un 70% son mujeres. No se trata de resolver esto. Por eso queremos atacar estas cuestiones y llegar al Concejo para representar a las clases populares", completó.