Una gran jornada para los jugadores argentinos

PARIS, 1 (AFP-NA). - Los argentinos Diego Schwartzman y Horacio Zeballos se clasificaron este miércoles para la tercera ronda de Roland Garros, mientras que Renzo Olivo logró una histórica victoria ante Jo Wilfried Tsonga para alcanzar la segunda y solo Marco Trungelliti fue eliminado.Menos de diez minutos le bastaron a Olivo para terminar el partido que se aplazó el martes y firmar el debut soñado en París: ganarle al ídolo Tsonga en la Philippe Chatrier.Olivo (91º ATP), un prodigio de calma durante todo el duelo, se impuso por 7-5, 6-4, 6-7 (6/8) y 6-4. "Las sensaciones son fuertes, uno lucha toda su vida para estar en este nivel y jugar estos partidos. Hay veces que por diferentes razones tardan en llegar", dijo.El argentino se fue al vestuario el martes con 5-4 favorable en el cuarto set. "Casi no dormí, solo pensaba en que tenía que ganar unos pocos puntos", añadió. Este miércoles, aunque dispuso del saque, Tsonga falló los tres primeros puntos. En su cuarta bola de partido Olivo no falló. Ahora jugará con el británico Kyle Edmund.Más tarde su antiguo rival en juniors Schwartzman, también de la generación del 92, pisó por primera vez la tercera ronda al derrotar al italiano Stefano Napolitano, procedente de la clasificación, por 6-3, 7-5 y 6-2. El Peque solo cedió dos bolas de rotura y consiguió 50 golpes ganadores, mientras que Napolitano se quedó en 20."El partido fue parejo, el primer set lo gané bien, el segundo me puse un poco tenso y me costó. El tercero fue bastante bueno, me sentí muy cómodo", señaló.ANTE DJOKOVICAhora el 41º del mundo se verá las caras con el defensor del título Novak Djokovic, en clara mejoría en las últimas semanas. "Tiene una combinación de ser sólido y agresivo a la vez. Hay que estar muy bien preparado físicamente y mentalmente para tener un partido de alta intensidad y muchos peloteos", señaló sobre el serbio."Es un animal como tenista. En su nivel de día a día juega a otra cosa. Tengo la expectativa de que tenga un mal día el viernes", añadió.Casi a la misma hora Zeballos, de 32 años y 64º del ranking ATP, tumbó al sacador croata Ivo Karlovic (24º), 2,11 metros, en tres mangas por 7-6 (7/5), 7-6 (7-5) y 6-3. "Nunca es tarde, 32 años y llego a la tercera ronda de un Grand Slam por primera vez. Tenísticamente y personalmente estoy en mi mejor momento. Es perfecto", dijo en rueda de prensa.Ahora jugará con el belga David Goffin. "No quiero pensarlo, voy a disfrutar de mi triunfo hasta mañana", señaló. Zeballos, que en el Abierto de Australia perdió un partido a cinco sets ante Karlovic que se fue a las 5 horas y cuarto, se tomó la revancha en polvo de ladrillo. Contrarrestó los 29 saques directos de su rival con su juego de fondo de pista. "La clave fue jugar en tierra batida, tenía más tiempo. Estuve muy sólido y cometí pocos errores", añadió.La única derrota argentina de la jornada fue la de Marco Trungelliti, procedente de la clasificación, que perdió ante el español Guillermo García López (153º ATP) en tres mangas por 7- 5, 6-4 y 7-5.