Declaraciones que sorprenden

La última declaración del intendente de Santa Fe nos llena de estupor. Anuncia, en nombre de una supuesta “abrumadora mayoría de radicales”, nuestra pertenencia al Frente Cambiemos. Y sugiere en definitiva, no ya a los radicales, sino a todos los partidos que conformamos el Frente Progresista, elegir el camino que él ordena.En primer lugar, el intendente olvida que la Convención Provincial de la UCR ya expresó tajantemente su pertenencia al Frente Progresista para las próximas elecciones municipales y comunales.En segundo lugar, pareciera que ha olvidado que los ciudadanos de Santa Fe cuando le encomendaron gobernar la ciudad, se lo encomendaron al Frente Progresista y no a ellos como si fuera una cuestión personal.¿Quién autorizó a Corral a hablar en nombre de todos los radicales? ¿Qué cree el intendente que somos, entre otros dirigentes, el vicegobernador Carlos Fascendini, el ministro Maximiliano Pullaro, la ex vicegobernadora Griselda Tessio, y los miles y miles de radicales que acompañamos las gestiones del Frente Progresista?Por otra parte, el intendente insiste en descalificar a quienes no compartimos ni las políticas, ni la pertenencia al gobierno conservador y neoliberal de Mauricio Macri, poniéndonos en el lugar de presuntos socios del Kirchnerismo.Hombres y mujeres de dilatada trayectoria en el partido hemos confrontado claramente las políticas populistas del Kirchnerismo durante sus mandatos, y sin embargo no creemos que esta alianza de Cambiemos, solo justificada por el espanto, sea el camino para encontrarle soluciones progresistas e inclusivas a nuestra sociedadNosotros no somos Kirchneristas, pero tampoco apoyamos al gobierno nacional de Cambiemos; entre otras cosas porque no cumple con la deuda que mantiene con Santa Fe según la decisión de la Corte Suprema; porque discrimina -al igual que el Kirchnerismo- en la distribución de los recursos y beneficia solo a los amigos. No apoyamos al gobierno que promete ayudas, las anuncia y nunca llegan, como en el caso del aporte al fondo de asistencia a los tamberos, que la provincia cumplió religiosamente, pero que Nación nunca efectivizó.Nos oponemos a quienes no han sido capaces en un año y medio de frenar la inflación que sigue golpeando los bolsillos de los asalariados, a las políticas económicas que siguen devastando a la industria nacional pero especialmente a la santafesina. Nos oponemos a quienes siguen apostando al deterioro y la caída de las empresas cooperativas, buscándoles “socios”, como bien expresó el presidente cuando hablaba de Sancor, dejando en evidencia que la prefieren en manos privadas, y no de sus productores.No se puede hablar en nombre de la abrumadora mayoría de radicales, porque la inmensa mayoría de los radicales santafesinos decidimos nuestra pertenencia al Frente, y aquí permaneceremos.(*) El autor es diputado provincial - UCR NEO