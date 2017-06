No llega el dinero desde la Nación

El gobierno santafesino informó que ya ejecutó casi el 90% de los fondos propios destinados a asistir a los productores tamberos afectados por la emergencia hídrica que vivió la provincia el año pasado. En paralelo, advirtió que el gobierno nacional todavía no envió los recursos comprometidos para poder continuar con la línea de préstamos, según consignó el diario La Capital.El Ministerio de Economía de Santa Fe presentó a la Legislatura un informe de situación sobre el Fondo de Inversión y Desarrollo que se constituyó para poder asistir a los productores tamberos afectados por el anegamiento de campos e instalaciones.Con ese objetivo, los gobiernos nacional y provincial se comprometieron públicamente a reunir $ 400 millones, lo que harían de la siguiente manera: un aporte directo del Estado santafesino por $ 150 millones y un "préstamo" de la administración central por $ 250 millones.El informe de Economía señaló que hasta la semana pasada se ejecutó un 89,6% del aporte realizado por la provincia, lo cual representa unos $ 134.518.000. Pero, por la aprobación de nuevos préstamos, se estimaba que la ejecución alcanzaría en los próximos días al ciento por ciento. Se aprobaron 470 solicitudes de préstamos, de 711 solicitudes presentadas. El monto promedio de cada crédito ronda los $ 286.209."A partir de la presente semana no se dispondrá de créditos presupuestarios para la citada línea de préstamos atento a que a la fecha aún no han ingresado los 250 millones de pesos de los recursos nacionales" cuya disponibilidad se procuraba en la ley sancionada por la Legislatura para crear el fondo, destacó el informe.Los recursos a desembolsar en modalidad de préstamo fueron comprometidos por la Nación. La cartera que conduce Gonzalo Saglione explicó que "se persistió en la interacción con los interlocutores indicados por las autoridades del gobierno nacional" para agilizar su envío. Pero "se continúa a la espera de una respuesta" por parte del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria, que sería de donde deberían provenir los recursos, destacó.El senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, explicó que todavía esperan recibir los préstamos alrededor de un 30% de los productores tamberos afectados por las inundaciones. Es por eso que solicitó al gobierno santafesino que realice el aporte que aún no llegó de la Nación y que después gestione su cobro al Ejecutivo nacional."Queda pendiente una parte de los productores afectados, incluso algunos que ya tienen la liquidación no recibieron los fondos. Estamos viendo con la provincia qué se puede hacer para que no se sigan liquidando los tambos", subrayó.Si bien el legislador admitió que "esto es un paliativo, ya que son entre $ 250.000 y $ 300.000 lo que recibe cada tambero", dijo que "ayuda para salir del momento". Sobre todo, apuntó, "en esta época invernal, donde se necesita acopio de alimento, estos fondos permiten mantener la unidad productiva".