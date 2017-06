González, por la recuperación

Una gran fiesta se espera vivir en la capital misionera este fin de semana, donde la máxima categoría del automovilismo argentino retorna nuevamente. En esta oportunidad serán 42 los pilotos que estarán compitiendo este fin de semana dentro del TC y el representante de la ciudad de Rafaela, Nicolás González, dice presente una vez más.El A&P Competición desarrolló tareas varias sobre el Torino de González y por esto tuvimos una comunicación telefónica con Nicolás para que nos contara más detalles antes de su partida hacia la provincia de la tierra colorada y esto nos decía: “Posadas es un circuito que me gusta, es muy técnico y también se necesita trabajar mucho con el chasis y creo que nosotros estuvimos trabajando mucho en esto puntualmente. En lo que es el motor, ‘Gardelito’ Fernández estuvo trabajando en el banco y logró sacarle 5 HP más al motor en el promedio total, así que es muy bueno haber logrado mejorar. También estuvieron trabajando mucho en otros detalles del auto ya que la última carrera no fue lo esperado. Por eso se trabajó muchísimo con Adrián Fernández con todos los chicos para intentar hacer un buen trabajo y poder recuperar el protagonismo que veníamos teniendo en el inicio del campeonato. Vamos con muy buenas expectativas”.Así, Nicolás se prepara para comenzar a girar en el trazado de 4.370 metros a partir del mediodía del viernes. El horario de salida a pista para González será el de las 12:35 horas y la tanda de entrenamiento durará 30 minutos. Luego, el Torino del A&P volverá a salir a pista en busca de la clasificación desde las 15:05 horas, cuando el Turismo Carretera abra el fuego de la sexta fecha del calendario 2017.La particularidad de este escenario misionero, que ahora cuenta con 11 visitas del TC, no registra, hasta el momento, que se hayan reiterado los ganadores, y además ha sido pilar del primer triunfo de varios pilotos en su trazado de 4.370 metros. Guillermo Ortelli (2007) ha iniciado la lista de ganadores, seguido por Sergio Alaux (su primer triunfo en 2008), Mariano Altuna (2009), Emiliano Spataro (en 2010 logró la primera victoria), Jonatan Castellano (2011), Norberto Fontana (2012), Néstor Girolami (2013), Christian Ledesma (2014), Mariano Werner (2015) y José Savino (festejó por primera vez en 2016). En cuanto a marcas, Chevrolet cuenta con 5 victorias (Ortelli, Alaux, Altuna, Spataro y Ledesma); y con dos está Ford (Werner y Savino) y Torino (Fontana y Girolami), en tanto Dodge registra un solo triunfo (Castellano).