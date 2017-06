Primera B: La 8ª de Inferiores

El pasado sábado se jugó la octava fecha del torneo Oficial de Inferiores de la Primera B liguista. A continuación, todos los resultados, goleadores y lo que se viene para cada club:Zenón Pereyra 1 (Alejandro Mendoza) - San Martín 0, Talleres (MJ) 2 (Rodrigo Zarco y Julio Vivas) - Atlético (MJ) 1 (Juan Gallo), Florida 1 (Braian Quinteros) – Josefina 2 (Bruno Martina y Mateo Genesio), Santa Clara 2 (Camilo Demarchi y Alexis Imoberdorf) - La Hidráulica 4 (Víctor Páez, Joel Busto, Jesús Furrer y Agustín Junco).Zenón Pereyra 2 (Lautaro Maffini y Santino Turina) - San Martín 0, Talleres (MJ) 2 (Ticiano Moreno y Mariano Godoy) - Atlético (MJ) 0, Florida 1 (Natalio Priolo) – Josefina 0, Santa Clara 0 - La Hidráulica 1 (Gastón Amaya).Zenón Pereyra 1 (Leandro Maffini) - San Martín 0, Talleres (MJ) 3 (Lucas Grandolio, Agustín Bonino e Ignacio Grandolio) - Atlético (MJ) 1 (Ulises Cattani), Florida 1 (Lautaro Leurino) – Josefina 0, Santa Clara 0 - La Hidráulica 0.Zenón Pereyra 1 (Gonzalo Domínguez) - San Martín 1 (Dionel Cáceres), Talleres (MJ) 0 - Atlético (MJ) 6 (Nicolás Dominino x 2, Damiano Jaime, Lautaro Domínguez Acosta, Valentino Romero y Lorenzo Perusia), Florida 4 (Jorge Ruppen x 2, Dulio Bravo y Xavier Ruppen) – Josefina 0, Santa Clara 0 - La Hidráulica 1 (Thiago Paz).La Hidráulica vs. Florida, Josefina vs. Talleres (MJ), Atlético (MJ) vs. Zenón Pereyra, San Martín vs. Bochazo. Libre: Santa Clara.Ramona 3 (Luciano Bessone, Facundo Eberhardt y Santiago Rossi) – Aldao 1 (Martín Bonafede), Ind. Ataliva 4 (Osvaldo Peretti x 2, Alejandro Sudano y Agustín Barra) – Moreno 1 (Nicolás Beltramino), Roca 3 (Joaquín Ulman x 2 y Rodrigo Vázquez) – Tacural 1 (Román Bobadilla), Tiro Federal 2 (Cristian Villalba y Nicolás Orellano) – Humberto 2 (Juan Ignacio Zambelli y Julián Campo). A Arg. Vila le dieron los puntos ya que U. Sancristobalense no presentó la divisional.Ramona 2 (Matías Guglielmone x 2) – Aldao 1 (Javier Nemetz), Ind. Ataliva 2 (Dante Alvarez y Bruno Villalba) – Moreno 0, Roca 1 (Cristian Lencina) – Tacural 1 (Nahuel Cháves), Tiro Federal 0 – Humberto 1 (Ciro Leineker), Vila 1 (Axel Noriega) – U. Sancristobalense 3 (Amado García x 2 y Adalberto Guzmán).Ramona 3 (Gabriel Battaglino, Miqueas Franco y Ezequiel Vicedo Rico) – Aldao 1 (Laureano Ferreyra), Ind. Ataliva 0 – Moreno 1 (Nahuel Bett), Tiro Federal 0 – Humberto 2 (Agustín Cisneros x 2), Vila 3 (Facundo Ferreyra, Nahuel Trucco y Pablo Moreyra) – U. Sancristobalense 1 (Roberto Gorosito). Al Dep. Roca le dieron los puntos ya que Tacural no presentó la divisional.Ramona 1 (Jeremías Tamagnini) – Aldao 1 (Adriel Peralta), Ind. Ataliva 1 (Ciro Alberto) – Moreno 1 (Franco Yacob), Roca 1 (Lautaro Bonsegundo) – Tacural 0, Tiro Federal 0 – Humberto 1 (Gerardo Scotta), Vila 0 – U. Sancristobalense 2 (Maximiliano Espinosa y Heber Sandoval).Humberto vs. Roca, Tacural vs. Ataliva, Moreno vs. Ramona, Aldao vs. Vila, Unidad S.C.vs. Tiro Federal.