Triunfo de Sportivo en Clucellas por la mínima

Con gol de Juan Espíndola de penal, a los 15 minutos del PT, Sportivo Norte se impuso por 1 a 0 ante Florida de Clucellas en lo que fue el adelanto que anoche puso en marcha la décima fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.En Reserva igualaron 1 a 1.La 10ª fecha del Apertura tendrá continuidad en la noche de hoy con Unión recibiendo a Peñarol en Sunchales, desde las 21:30 hs. El resto irá el domingo (15:30 hs) con el siguiente programa: Atlético Rafaela vs Ben Hur, Brown vs Ramona, Ferro vs Libertad, 9 de Julio vs La Hidráulica, Arg. Quilmes vs Arg. Humberto.Ben Hur 25 puntos; Unión 22; 9 de Julio 21; Sportivo Norte 19; Peñarol 13; Libertad 12; Florida 11; Quilmes 10; Atlético 10; Brown 9; La Hidráulica 7; Ferro 6; Ramona 5; Humberto 3.La ‘Bruja’ Juan Luis Verón se convirtió en el nuevo DT del Deportivo Ramona tras la salida de Ernesto Alessio. El ‘Depor’ viene de ganar su primer encuentro en el Apertura, con conducción interina, y suma seis derrotas y dos empates.