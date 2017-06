La URV inició una volanteada de medidas de precaución

Ayer por la tarde se pudieron observar escenas poco comunes en distintos puntos de la ciudad. Es que efectivos de la URV salieron a repartir volantes donde se detallaban todo tipo de consejos indispensables para prevenir la comisión de delitos, como así también recordarle a todos los rafaelinos el 911, el número de teléfono de emergencia.Esto tiene que ver con una campaña de seguridad, con una especie de acercamiento cara a cara con los vecinos y sobre todo, comerciantes, acaso los que más sufren robos."Me sorprendió ver a un policía con un volante en la mano. Siempre son promotoras las que te dan un papel en la calle", dijo Silvio, un vecino que se topó con una oficial que entregaba estos volantes. "No sé si me parece bien o mal. Cuando te llega el momento, no sabes qué hacer. Me pasó y sinceramente atiné a darle todo al ladrón", dijo a este Medio el vecino.Por su parte, nos encontramos con Olga, otra vecina a la cual le pareció "muy buena" la acción de ayudar a alertar a la población y a prevenir. "Nosotros, los jubilados, ya no podemos andar por las calles porque nos empujan, nos arrebatan", dijo.Por último, Oscar pidió que estos mismos policías "vayan a los barrios" y que no estén parados entregando volantes. "Creo que van a ser de más utilidad previniendo en los barrios donde hay muchos delitos, que acá", expresó de manera paciente.En todos los volantes se describían los cuidados que hay que tener para que sean practicados a manera de prevención por comerciantes y ciudadanos en general. Una idea preventiva.