Solá y Kicillof en el ring de Diputados

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, cruzó ayer duramente al diputado del Frente para la Victoria-PJ Axel Kicillof, al sostener que el Gobierno va a "trabajar" para que el exministro de Economía de Cristina Kirchner "nunca más maneje" la cartera económica.Poco antes, el diputado kirchnerista había desafiado a Peña a "hacerse cargo" de los resultados de la política económica y a sincerar su adhesión a las ideas "neoliberales". "Háganse cargo, son neoliberales, piensan como neoliberales, no tienen que disfrazarse de otra cosa. No mientan más", espetó Kicillof, que se tomó revancha del jefe de Gabinete, quien en su última incursión a Diputados el 22 de marzo pasado para brindar un informe de gestión había estrenado la ya famosa frase "Háganse cargo", que se convertiría en una marca registrada.Peña también protagonizó un fuerte cruce con el diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, de quien dijo que su gestión como gobernador bonaerense "no fue buena", luego de que el massista lo acusara de "trollero". El entredicho comenzó cuando Solá recordó que el ministro coordinador había calificado a Sergio Massa como "tribunero"."Si Sergio Massa es tribunero, usted es trollero", desenfundó Solá con su habitual tono sarcástico, al referirse a la supuesta existencia de una "patota" de cibermilitantes rentados por el PRO dedicado a difamar a través de las redes sociales a dirigentes de la oposición.Peña negó la existencia de trolls y criticó a Massa porque nunca está en el recinto durante los informes que brinda sobre la marcha del Gobierno.