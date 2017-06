INDEC desmintió a Dujovne

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) contradijo ayer los dichos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al sostener que ese organismo no está realizando "ninguna revisión" de las cifras de pobreza en Córdoba, mientras mostró "preocupación" por la posibilidad de que las declaraciones afecten su "independencia técnica"."Cuando vimos los números de Córdoba conversamos para revisar y ver algún sesgo", indicó Dujovne en declaraciones radiales, que generaron la respuesta del organismo que conduce Jorge Todesca. El funcionario aseguró: "Las autoridades están revisando si hay un sesgo metodológico".Luego de ello, el organismo encargado de las estadísticas -y que depende de Dujovne- sostuvo en un comunicado: "El INDEC informa que se han mantenido numerosas reuniones con los funcionarios de la Dirección General de Estadística y Censos de esa provincia, a partir de las cuales no se observa que exista ninguna objeción metodológica sólida respecto de los resultados obtenidos", puntualizó. En consecuencia, resaltó que "no se está efectuando ninguna revisión de las cifras publicadas".