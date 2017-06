Don Ata: recuerdos y esperanzas

¿Por qué recuerdos y esperanzas?. Porque nos parece que lo ocurrido en el Centro Cultural Municipal, Sala Sociedad Italiana, el pasado 23 de mayo, con motivo del acto evocativo del vigésimo quinto aniversario de la desaparición física del gran maestro americano, nos permite titular este comentario de esa manera, dado que dos determinaciones nos autorizan a expresar con claridad lo ocurrido sobre el escenario - y debajo de él- durante el desarrollo del citado recital musical.Recuerdos: por el acontecimiento evocativo en sí, pues quienes fueron parte activa del mismo, interpretando temas del amplio repertorio yupanquiano, fueron capaces de transmitir y comunicar el sentido mensaje músico-espiritual de quien en vida fuera un profundo buscado de la sustancia cósmica, que anida en lo más recóndito de cada ser que encarna parte única e individual de la especie humana sobre la tierra.Esperanza: por el caudal de intérpretes que, desatendiendo y dejando de lado cierto aire arcano y añejo -tanto jóvenes como ya no tanto-, prestaron su desinteresado apoyo, colaboración y esfuerzo para lograr emocionar al numeroso e interesado público que aceptó el convite y participó del acto aplaudiendo y aclamando las presencias musicales que fueron mostradas sobre el escenario, y que culminó con parte de la grabación tomada en vivo, de la última actuación de Atahualpa Yupanqui, acaecida en Zurich -ciudad de Suiza-, un mes antes de su muerte.Todo esto, no deja de alentarnos y esperanzarnos, pues el acto en si, demostró que el pueblo no olvida los esfuerzos, enseñanzas y moralejas de los auténticos sabios, que con susnos marcaron el rumbo a seguir.por la omnipotente y omnipresente sabiduría de tus mensajes de eternidad. Rubricamos este recuerdo con una de tus máximas que deberíamos seguir a rajatabla quienes transitamos el camino en busca de la subliminal autenticidad de nuestra eterna "partícula cósmica",solo la gloria se conquista.Párrafo aparte merece el excelente trabajo de sonidistas y demás colaboradores del Centro Cultural Municipal, que gracias a su celo profesional, la sonoridad llegara al público en forma clara y brillante.