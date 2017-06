Segunda prueba en casa

Con vistas al comienzo de una nueva temporada del Federal B, prevista en principio para dentro de un mes, el próximo 2 de julio, 9 de Julio estará llevando a cabo este jueves el segundo amistoso de pretemporada. El rival será Deportivo Comercio de Santa Sylvina, Chaco, que está de gira por la provincia, a partir de las 17 en el Coloso “Germán Soltermam”.De buen andar en el Apertura liguista, donde el León está invicto y a 4 puntos del líder Ben Hur, y con posibilidades de luchar por el título, la primera prueba fue realizada el miércoles pasado en el mismo escenario ante Belgrano de Paraná, donde los rafaelinos cayeron por 2 a 0, indudablemente no lo debe haber dejado conforme al entrenador Maximiliano Barbero, que aprovechará esta nueva posibilidad para seguir dándole rodaje y forma a su idea futbolística, al igual que para algunos jugadores que no pueden ser tenidos en cuenta para el certamen doméstico y que han llegado en calidad de refuerzos, como por ejemplo, el delantero sunchalense Rubén Tarasco. El ex Unión de Sunchales, de buena labor ante los paranaenses, aún debe seguir conociendo a sus nuevos compañeros dentro de la cancha, como así también ir mejorando su ritmo futbolístico.En cuanto al armado del plantel, más allá de las 9 caras nuevas que han llegado hasta el momento, aún no está cerrado y la idea es sumar un par de nombres más, sobre todo en el sector del mediocampo. En este sentido, se espera que hoy pueda sumar algunos minutos de fútbol el volante rafaelino Nicolás Guzmán, que se perdió el primer amistoso por una molestia. Proveniente de Libertad de Sunchales, donde tuvo bastante continuidad en el equipo que disputó el Federal A, el ex Peñarol aún debe dar una respuesta definitiva para ver si regresa al “9”, donde estuvo hace un par de temporadas.