Los Pumitas arrancan el Mundial frente a Georgia

El seleccionado de Menores de 20 años de Argentina, Los Pumitas, definió su equipo para el debut frente a Georgia, el combinado local, en el Mundial de la categoría. El partido se disputará este miércoles desde las 11 de nuestro país (televisa ESPN 3) en el Avchala Stadium, de Tbilisi, en uno de los encuentros correspondientes al grupo C que también integran Sudáfrica y Francia, y que se medirán desde las 8:30.El entrenador Gastón Conde se valió de varias piezas que obtuvieron el tercer puesto en el último Mundial disputado en Inglaterra en 2016 como Bautista Stávile, Marcos Kremer, Tomás Albornoz y Tomás Malanos, entre otros. Este último será el capitán del equipo. Cabe mencionar que para este estreno no fue convocado el rafaelino Mayco Vivas, uno de los 28 jugadores de la plantilla y cuya inclusión en la lista final ha sido un hecho histórico para el rugby y el deporte de la ciudad.La formación será con: 1-Santiago Pulella, 2-Jose Luis González, 3-Alejandro Luna, 4-Franco Molina, 5-Lucas Paulos, 6-Bautista Stávile, 7-Marcos Kremer, 8-Santiago Ruiz, 9-Matías Sauze, 10-Tomás Albornoz, 11-Luciano González, 12-Teo Castiglioni, 13-Facundo Ferrario, 14-Tomás Malanos (c), 15-Bautista Delguy.Como suplentes: 16-Leonel Oviedo, 17-Rodrigo Martínez, 18-Jeremías Tarter, 19-Nahuel Milán, 20-Juan Molina, 21-Gonzalo García, 22-Juan Bautista Daireaux, 23-Santiago Carreras.Georgia alistará a: Modebadze; Mminoshvili, Gavashelishvili, Tsiklauri y Meskhi; Abzhandadze, Aprasidze, Machaladze, Spanderashvili y Nutsubidze; Jimsheleishvili, Saghinadze; Tabidze, Papidze y Gogichashvili.Luego de este partido, Argentina enfrentará a Francia el domingo 4 de junio (a las 6), en tanto que cerrará la etapa clasificatoria el jueves 8 (a las 8:30) ante Sudáfrica. Cabe recordar que este Mundial lo disputan doce equipos, siendo Inglaterra el campeón defensor, que arrancará ante Samoa en la apertura por el Grupo A, mientras que Australia jugará con Gales. Por el Grupo B se medirán Nueva Zelanda - Escocia e Irlanda - Italia.DECLARACIONESEn la previa del partido, Gastón Conde, uno de los entrenadores argentinos, puntualizó que “Venimos de estar diez días claves en Marcoussis. Y fue clave porque volvimos a juntarnos, con foco en el trabajo grupal, pudimos trabajar en detalles del equipo“.Sobre lo que viene, mencionó que “ya hicimos foco en Georgia. Ellos van a ser locales y sabemos lo que significa para ellos esa presión adicional. El estadio va estar lleno de gente, con muchas ganas de impulsar a su equipo adelante y no nos deben sorprender. Tienen un scrum y un maul muy fuerte. En eso se hacen sólidos y también, tenemos que estar atentos a lo que nos puedan generar en los puntos de contacto. Si nosotros tenemos nuestras pelotas y logramos ser muy precisos en ataque y vehementes ahí en defensa, en el primer tackle, si podemos darle inercia a nuestro juego y si eso estamos en condiciones de llevarlo al campo, vamos a estar bien“.