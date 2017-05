Desde la FEV defienden el trabajo en las vecinales

El vicepresidente de la Federación de Entidades Vecinales, Javier Grande, salió al cruce de algunas declaraciones efectuadas por vecinos, que criticaron el trabajo que viene llevando a cabo Néstor Seffino, el nuevo presidente de la Federación.

Recordemos que en LA OPINION, algunos presidentes vecinales electos, se quejaron de las reuniones vecinales que se llevan adelante todos los meses donde no todos concurren porque “no están a gusto”, según se manifestaron.

Por eso, Grande salió a remarcar el trabajo que vienen llevando a cabo desde hace meses y cargó contra quiénes siguen reclamando que la elección de Seffino no fue justa: "muchos tienen un malestar causado por su propia ignorancia de la ordenanza que rige la Federación" comentó el vicepresidente y destacó que "no se ha violado ningún tipo de ley. Es normal en política como en vecinales fomentar el diálogo y lo que se realiza antes de cualquier elección es salir y hablar con los que te van a votar, los que tienen la potestad de elegir, para comentarles cuales son tus proyectos e ideas para trabajar".

En la nota realizada en La Mañana de Radio ADN, Grande destacó que hoy por hoy no tienen relación con la vecinal del barrio Guillermo Lehmann, donde preside Miguel Gómez y con la vecinal del barrio Fátima, que tiene como nuevo presidente a Juan Verón, el ex futbolista de Ben Hur, entre otros equipos.

En tanto, respecto a las elecciones estableció que "nosotros armamos entre las 14 vecinales que en este momento integran la Federación una lista. Como no hubo ningún candidato en oposición a lo que nosotros propusimos, se eligieron a los que nosotros habíamos propuesto. Pero la elección fue cargo por cargo", continuó.

Más allá de todo esto, defendió el trabajo e instó a que todos se acerquen y puedan conformar un buen grupo de trabajo. “Queremos que se trabaje bien y que podamos progresar en cada una de las vecinales, para el bien de todos”, finalizó.