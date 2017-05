Los celulares robados no podrán ser reutilizados

BUENOS AIRES, 31 (NA). - La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó el lunes el lanzamiento del programa "Registrá tu línea y hablá seguro", mediante el cual los teléfonos celulares "estarán a nombre de su dueño y aquellos que sean robados no podrán ser reutilizados"."Estamos presentando un sistema que busca proteger a la gente, combatiendo un problema cotidiano que nos importa a todos: el robo de teléfonos celulares", señaló Bullrich.Por su parte, Rodríguez Larreta remarcó que "los teléfonos robados no van a poder volver a utilizarse, lo cual claramente apunta a desmotivar el delito" y agregó que "para esto es importante que la gente denuncie". "Es una muestra de lo que podemos hacer trabajando en equipo y un paso más para reducir el robo de celulares", precisó el jefe de Gobierno porteño."Habrá una gran campaña de difusión en distintos puntos del país. Hoy mismo empezamos en municipios de la Provincia de Buenos Aires para que los ciudadanos se interioricen sobre cómo hacer nominativo su teléfono celular y qué pasos debe seguir en caso de que se lo roben", indicó, por su parte, Cristian Ritondo.La resolución conjunta de los Ministerios de Seguridad y Comunicaciones está destinada a validar las líneas de telefonía móvil de los clientes prepagos y es una medida más en la búsqueda de darles mayor seguridad a los vecinos.Por otro lado, su reglamentación está a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).Por último, el ministro de Comunicaciones, Aguad, confió en que a partir de la iniciativa, "el 100 por ciento de los teléfonos en Argentina van a estar registrados y todo celular robado no va a poder reutilizarse".La campaña "Registrá tu línea y hablá seguro", de alcance nacional, tiene como uno de sus objetivos evitar que los equipos robados ingresen al mercado informal y sean usados con fines delictivos.