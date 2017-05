Huracán, por el milagro

Huracán buscará este miércoles el milagro de continuar en la Copa Sudamericana, ante el Deportivo Anzoátegui de Venezuela, que en el partido de ida se impuso por 3 a 0, por la primera fase del certamen continental. El partido comenzará a las 19:15, en el estadio "Tomás A. Ducó", el arbitraje del chileno Jorge Osorio y televisación de Fox Sports. En el partido de ida, disputado en febrero pasado en Venezuela el conjunto caribeño se impuso por 3 a 0 y casi que liquidó la serie. Para este partido el entrenador Juan Manuel Azconzábal no podrá contar para este partido con el arquero Marcos Díaz, los defensores Nicolás Romat y Federico Mancinelli ni con los mediocampistas Mauro Bogado, Matías Fritzler y Lucio Compagnucci. Azconzábal no puede contar con esos jugadores porque deben cumplir sanciones impuestas por la Conmebol por anteriores participaciones del "globo" en la Copa Libertadores 2016 y en la presente Sudamericana. Si bien Huracán tendrá una difícil tarea para dar vuelta el resultado y con un plantel diezmado de titulares, Azconzábal cree que "no es imposible" y con el impulso de haber empatado en el último minuto a Boca, el domingo pasado. Las probables formaciones son las siguientes:Gonzalo Marinelli; Carlos Araujo, Martín Nervo, Mario Risso, Lucas Villalba, Patricio Toranzo, Leandro Cuomo, Daniel Montenegro, Julio Angulo, Diego Mendoza y David Depetris. DT: Juan Manuel Azconzábal.Beycker Velásquez; Renier Rodríguez, Gilber Guerra, Rubén Ramírez, Jonny Mirabal; Ricardo Martins, David Centeno, Manuel Medori, Yohan Cumaná, Néstor Canelón; y Charlis Ortiz. DT: Nicolás Larcamón.