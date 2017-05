River buscará acercarse a Boca

River Plate visitará hoy a Atlético Tucumán con el fin de dejar atrás el empate contra Rosario Central y quedar a un punto del líder Boca Juniors, en el marco de un partido pendiente de la vigésimo segunda fecha del torneo de Primera División. El encuentro se disputará en el estadio José Fierro desde las 20:15, será arbitrado por Germán Delfino y contará con la televisación en vivo de Canal 13. Finalmente, Lucas Alario y Jorge Moreira serán titulares debido a que la AFA autorizó a que se utilice el artículo 225 por ellos dos por Exequiel Palacios y Gonzalo Montiel, quienes regresaban de Corea del Sur con el Sub 20. En tanto, entre Luciano Lollo y Arturo Mina se disputan el puesto que deja vacante Jonatan Maidana, quien llegó al límite de cinco tarjetas amarillas. Por su parte, el equipo tucumano llega con lo mejor que tiene ya que la jornada pasada, ante Talleres de Córdoba, Pablo Lavallén decidió guardar a los titulares, quienes volverán para este duelo. En ese sentido, el entrenador vivirá un partido importante ante el club que viene de dirigir en inferiores y porque en las últimas horas recibió amenazas de muerte a través de redes sociales. Estas son las probables formaciones:Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido, Jairo Palomino, Ignacio Canuto y Fernando Evangelista; Nery Leyes, David Barbona, Rodrigo Aliendro y Favio Alvarez; Leandro González y Luis Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.Augusto Batalla; Jorge Moreira, Lollo o Mina, Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.Colón de Santa Fe le inició una demanda ante la FIFA al entrenador Paolo Montero, por una suma de 500 mil dólares, por incumplimiento de contrato, tras dejar la institución santafesina para recalar en Rosario Central. La salida de Montero de Colón se dio a fin del 2016, cuando aún le restaba medio año de contrato, pero en lugar de ir al exterior, el DT terminó recalando en el "canalla". "Se fue en forma intempestiva y después de eso mandó una carta documento, con una carta sin especificaciones de nada. Fue así cómo dejó al plantel y después se incorporó como técnico de Rosario Central", sostuvo Raúl Dadea, abogado de la entidad sabalera. El reclamo de Colón se concretó frente a la FIFA y no ante los tribunales ordinarios, algo que de no prosperar en el ente rector del fútbol mundial, los dirigentes sabaleros contemplan. En tal sentido, el letrado explicó que "se inició el reclamo ante la FIFA como consecuencia del incumplimiento contractual dePaolo Montero sumado al daño deportivo que ocasionó su actitud, por lo cual el lunes en Buenos Aires presentamos en FIFA el reclamo con el doctor Frega Navia. El reclamo consiste en dos rubros establecidos que son sancionatorios: el daño deportivo que causó como consecuencia de su actitud, más el incumplimiento contractual".