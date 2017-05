Prohibirán el ingreso con gorras a comercios

Un grupo de comerciantes de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez acordó ayer aplicar el derecho de admisión en sus locales y prohibir el ingreso a las personas que lleven gorra, ante la ola de asaltos y episodios de violencia en la zona céntrica de esa localidad.Los propietarios de numerosos comercios se reunieron en la mañana de ayer en la avenida Filippini, donde se desarrolla la mayor actividad comercial, para reclamar mayor seguridad.En ese marco, resolvieron que no permitirán ingresar a los comercios a las personas que lleven gorra con visera que no permita verle el rostro.Al respecto, los comerciantes explicaron a la prensa local que como la gran mayoría de los comercios tiene cámaras de seguridad, con esta medida, en el supuesto de producirse un asalto, el ladrón podrá ser identificado.De todas formas, reconocieron que las cámaras dentro y fuera de los comercios no sirven de mucho, debido a que los "robos y arrebatos callejeros se repiten constantemente".Los manifestantes también se quejaron por la indiferencia policial, al señalar que están "cansados de salir a correr nosotros los delincuentes", publicó La Nación.