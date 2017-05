Las semifinales para el Súper 4

Luego de la clasificación de Unión de Sunchales quedaron definidas las semifinales para el torneo Súper 4 del Preparatorio de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 11 de junio en el Coliseo del Sur.En la primera jornada, Ben Hur estará midiéndose con Unión, en tanto que 9 de Julio hará lo propio con Independiente. Los ganadores se enfrentarán por el título el domingo 11, en tanto que previamente se disputará el duelo por el tercer y cuarto puesto.FECHAS LIGA NACIONALA pedido de la producción de la TV que emite los juegos de La Liga y para garantizar mayor cantidad de partidos en vivo para todo el país, se detallan los cambios en las semifinales de la Liga Nacional: San Martín de Corrientes vs Olímpico de La Banda y San Lorenzo vs Gimnasia de Comodoro Rivadavia, los días 3-6, 5-6, 8-6, 10-6 y 13-6; Estudiantes vs Regatas y Ferro vs ganador de Bahía Basket-Quilmes los días 4-6, 6-6, 9-6, 11-6 y 14-6.ECHAGUE RESISTEEn la serie por la Permanencia, el equipo de Paraná derrotó a Boca el lunes por 92-66 y sigue con vida en La Liga. De esta manera, habrá cuarto juego el miércoles en el Luis Butta, a partir de las 21 horas.