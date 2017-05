Hotesur: piden indagar a Cristina, sus hijos y Báez

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron las indagatorias de la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, así como del empresario Lázaro Báez, por el presunto delito de lavado de dinero producto del pago de alquiler de plazas hoteleras a la firma Hotesur, a modo de retorno por la adjudicación de obras públicas.El planteo de los integrantes del Ministerio Público Fiscal fue realizado ante el juez federal Julián Ercolini, quien está al frente del expediente, y alcanza a un total de 24 personas imputadas. Comprende también a Martín Báez; el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares; el socio inmobiliario de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice; Romina Mercado, presidenta de Hotesur y sobrina de la expresidenta; Ricardo Albornoz, escribano de Báez; y César Andrés, contador de Báez, entre otros.En esta causa aún no hay detenidos y es el primer pedido de indagatorias: Cristina y sus hijos ya están procesados por una maniobra similar, en el caso Los Sauces, por alquiler de inmuebles por parte de Lázaro Báez y Cristóbal López. Los fiscales evaluaron cómo los Kirchner se hicieron de los fondos para comprar los hoteles y luego la administración, la cual había sido cedida a una de las firmas de Báez, Valle Mitre SRL.Puntualmente, para los fiscales fue Báez quien les prestó dinero para comprar los hoteles y fue también quien pagó mensualmente un alquiler para que Valle Mitre los explotara, como mecanismo para blanquear dinero proveniente del delito originado en la obra pública que recibió el empresario, detenido en la cárcel de Ezeiza.Según los fiscales, la Municipalidad de Río Gallegos entregó tierras fiscales a Néstor Kirchner por montos que no superaban los 130 mil pesos y luego el expresidente los revendía a 2 millones de dólares a distintas empresas. En ese sentido, los fiscales dieron cuenta en el escrito al que accedió NA, que fue un total de 86 millones que desembolsó Valle Mitre a Hotesur por el pago de cánones de alquiler de habitaciones de los distintos hoteles del matrimonio Kirchner: Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea.Algo que llamó la atención de los fiscales es que si bien Lázaro Báez argumentó que los hoteles eran alquilados a empleados de sus empresas que trabajaban en esa zona y no tenían residencia fija allí, muchas de las obras estaban ubicadas a unos 400 kilómetros.Por la administración de Hotesur, Valle Mitre le pagaba incluso un canon a dicha empresa de 500 mil pesos por mes, de acuerdo a las auditorías.