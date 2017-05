Cartelera de Novedades

HABERES NACIONALES

* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de $ 7.266, mensual mayo todas las terminaciones de documento y documentos terminados en 2, cobran a partir del 12 de junio; en 0, del 8; en 1, del 9; en 3, del 13; en 4, del 14; en 5, del 15; en 6, del 16; en 7, del 19; en 8, del 21; y en 9, del 22 de junio.

* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de $ 7.266, documentos terminados en 0 y 1 inician el pago el 23 de junio; en 2 y 3, el 26; en 4 y 5, el 27; en 6 y 7, el 28; y en 8 y 9, a partir del 29 de junio.



HABERES PROVINCIALES

* Miércoles 7 de junio: jubilados y pensionados que perciban haberes hasta $ 14.000); Jueves 8: jubilados y pensionados que perciban haberes desde $ 14.001 y hasta $ 20.000; Viernes 9: jubilados y pensionados que perciban haberes desde $ 20.001 y hasta $ 30.000; Lunes 12: jubilados que perciban haberes mayores a $ 30.001. Los haberes programados para el lunes 12 estarán disponibles a partir del sábado 10 de junio en los cajeros automáticos de la Red Link.



CLUB DE LOS

ABUELOS UNIDOS

* El Club de Abuelos Unidos realizará una cena y baile, el sábado 17 de junio, en sus instalaciones de Casabella y Chacabuco, con la animación de “Carlos Daniel”. Reserva de tarjetas a los teléfonos: 423992 - 450715 – 436267 – 434008 – 570958.



CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

* El Club de Abuelos de calle Palmieri realizará una cena y baile el sábado 10 de junio con la animación de "Los auténticos del ritmo". Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.



MEDIO AGUINALDO

CON HABER DE JUNIO

* Desde el 1º y hasta el próximo 29 de junio, la ANSeS pagará el haber mensual más el medio aguinaldo a 6.832.651 jubilados y pensionados y a 1.405.452 titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), lo que contempla a un total de 8.238.103 personas. Así, el próximo mes el organismo previsional realizará una erogación total en jubilaciones y pensiones de $100.286 millones.

En este marco, el Director Ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, informó que “desde el próximo mes se comenzarán a pagar las jubilaciones con el medio aguinaldo adelantado. Es importante que los jubilados y pensionados sepan que van a cobrar todo en un mismo pago, por lo que no van a tener que ir dos veces al banco”.

Los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo percibirán en junio, con el medio aguinaldo incluido, la suma de $9591 y el haber medio más aguinaldo ascenderá a $14.029.