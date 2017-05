Licencia de conducir en mayores de 65

La Municipalidad de Rafaela informó sobre un nuevo beneficio para los adultos mayores.

A partir del martes 16 de mayo de 2017, los ciudadanos mayores de 65 años que deban renovar su licencia de conducir, ya sea no profesional o clase D1 (remises, ambulancias), estarán exentos de realizar la charla de capacitación vial y los exámenes teóricos y prácticos.

Esta disposición no incluye la Clase A (motos) ni el resto de las demás licencias. De este modo, el trámite de renovación será automático, debiendo acreditar el examen psicofísico y la documentación requerida.

Cabe aclarar que los conductores que posean actas de infracción graves no gozarán de dicho beneficio.

Aquellos que necesitan renovar su licencia pueden obtener un día y una hora comunicándose telefónicamente al 453173/74 o 578092 interno 113, a través de la página web: www.rafaela.gob.ar o en la oficina de licencia de conducir sita en calle 9 de Julio 420, en el horario de 7 a 15.