UNRaf: el Concejo le presentará hoy una nueva oferta a los propietarios

En la jornada de ayer, las negociaciones para que la Universidad Nacional de Rafaela consiga un predio para desarrollar su campus, fue -sin lugar a dudas- el tema principal en el Concejo Municipal. Es que luego de la reunión con el Colegio de Arquitectos de la semana pasada, en donde presentaron una visión diferente a la que proponía el Ejecutivo, los ediles se reunieron con el jefe de Gabinete, Dr. Eduardo López y con la secretaria de Desarrollo Urbano, Arq. Mariana Nizzo, para ver cuál era su visión al respecto.Los funcionarios ratificaron lo ya expresado en los medios de comunicación (ratificando la idea original, pero aceptando algunas modificaciones). Ante esta situación, los ediles mantendrán una nueva reunión con las familias dueñas de los terrenos. Será hoy, a las 16, a puertas cerradas y sin presencia de la prensa (como así fuera también la anterior). Por su parte, la oposición se reuniría también en la jornada de hoy para analizar en profundidad el tema y tratar de tomar una posición en conjunto.Nizzo, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), calificó como "muy buena" la reunión. "Ya sabíamos por dónde podían pasar los lineamientos generales", dijo y agregó que "estamos básicamente de acuerdo con un concepto que plantearon, que es ir administrando la forma de urbanizar esas 200 ha., que están detrás del sector en donde se ubicaría la UNRaf, que es el punto en donde todavía hay algunas controversias".Por otra parte, adelantó que el propietario en cuestión "sería viable. De cualquier manera, será una propuesta que le hará el Concejo a los propietarios, sin cambiar el espíritu de lo que nosotros elevamos, porque nuestra idea es una etapabilidad. Ahora, lo que se discute es si estas etapas se dan con un corrimiento progresivo de la línea urbana. Esto sería una nueva propuesta que haría el Concejo".La funcionaria indicó que "es inviable" la posibilidad que planteara el Colegio de Arquitectos, es decir, que el propietario en cuestión done las 10 ha, a cambio de 66 ha a urbanizar. "El propietario está donando hoy las hectáreas que le corresponden por ordenanza, todas juntas, más un 5% de plusvalía, aparte de los reservorios. Lo que pretende él es una garantía de que el día de mañana no se le van a volver a pedir más cesiones de tierras. En esto el Concejo está de acuerdo y tienen una idea dando vuelta, que será planteada por ellos mismos", dijo y se mostró esperanzada con esto: "creo que podría estar funcionando".Recordemos que, de acuerdo a la ordenanza que regula los loteos (Nº 2588), todo urbanizador debe ceder al Municipio un 5% de su terreno para espacios públicos (plazas, escuelas, vecinales, etc). Las 10 ha que donaría el propietario se corresponden necesariamente a las 200 ha a incorporar como suelo urbano."Por lo que dijeron, ellos (por los dueños de la tierra) estarían de acuerdo a que el corrimiento de la línea urbana sea progresivo. Lo que quieren cerrar es el proyecto en general, en la instrumentación hay diferentes alternativas", manifestó Nizzo.Ayer presentó tres: ​la original (se pasa las 200 ha a zona urbana y se habilitaban desde el Concejo cada etapa de urbanización), la segunda implicaba un corrimiento progresivo de la línea urbana (con dudas acerca de cómo implementar un criterio para que sea automático) y la que presentó ayer, que es pasar las 200 ha a zona urbana, pero presentar a esa zona como "desarrollo restringido", un concepto que surge desde el Código Urbano, que ya tiene antecedentes, pero por problemas hidráulicos. En este caso, habría que encontrarle la vuelta para aplicarlo a esta zona.DEBATE MAS PROFUNDO"El Colegio de Arquitectos plantea cosas que venimos planteando, como el análisis de lo que se valoriza la tierra a partir de la modificación del perímetro urbano. No es nuevo y son de mucho debate. Celebramos que tome importancia con el debate de la UNRaf. Hoy el Concejo se da cuenta que desde hace 56 años no se viene haciendo, que es la captación de plusvalía. Sunchales ya la tiene. Esto es un concepto que lo vamos a estar elevando", dijo Nizzo y agregó "hoy estamos captando plusvalía, pese a no tener las ordenanzas. Necesitamos analizar la perisferia y darle otro carácter".