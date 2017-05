El momento de los verdaderos hinchas

Juan y Joaquín, padre e hijo, el domingo fueron juntos a la cancha. Como siempre desde los últimos 3 años, cuando el pequeño apenas sumaba 5 cumpleaños. Vienen bancándose los peores momentos deportivos, los equipos menos identificados con la historia del club, futbolistas y entrenadores verdaderos “aves de paso”.Desde hace varios meses Juan y Joaquín mastican amargura, conscientes que el destino está marcado, a pesar de la voluntad de un puñado de muchachos que decidieron jugarse la vida y ponerse la camiseta de Atlético de Rafaela. Semana tras semana fueron siendo testigos de las señales negativas, con realismo, pero sin dejar de albergar aunque sea una mínima esperanza. Al menos hasta el sábado 20 de mayo pasado.En la fría tarde de Lanús se dieron el “lujo” de ser visitantes en el Sur bonaerense y Joaquín, ante el 2 a 0 de Sand, volvió a pedir “papi vamos a casa?”. De la misma forma que expresó en aquel doloroso 1-6 con Arsenal, en el lacerante 2-3 ante Unión o en el lapidario 3-6 con Racing, entre otras tardes olvidables, no mucho tiempo atrás. La sombra de la caída se posó una vez más en el cielo “celeste”. Y ambos fueron conscientes.El domingo asistieron, como siempre, a otro capítulo deportivo pero esta vez sin la calculadora en la mano. “Hay que ir porque hay que estar” bramó orgulloso papá, como si tuviera la certeza que su niño entiende que una campaña o un partido representan una forma de ser o de vivir. El gol de Luna no los confundió, el equipo de “hombres” de Belgrano había llegado para aplicar una estocada mortal, nunca lo dudaron.Después la angustia, más profunda que en todos los otros momentos, el realismo crudo, la sensación de que todo fue infructuoso. No hicieron falta palabras, las manos bien apretadas en las 2 cuadras que recorren cada 2 semanas, de casa a la cancha y de la cancha a casa fueron parte de la descarga.El calor del hogar los esperaba, con el resto de la familia ajena a esa angustia tan particular y un compromiso tácito padre-hijo de no afectar el clima habitual. Joaquín aguantó las lágrimas no más allá de la ducha, con la frescura de los niños y el alma destrozada como tenían a esa hora del domingo todos los hinchas de Atlético. Papá, haciendo un esfuerzo inconmensurable por no romper en llanto también, y mamá, sin esforzarse por entender pero con ese don angelical que sólo tienen las madres, corrieron al auxilio. Entonces Joaquín escuchó palabras ya mencionadas en este proceso deportivo, que “vamos a seguir yendo a la cancha”, que “en la B vamos a ganar más partidos”, que “hemos pasado situaciones peores y siempre nos levantamos”. Hasta se escuchó a Juan decir que “el fútbol es una pavada”, palabras dichas sin convicción alguna.Joaquín, incrédulo y algo cansado de los consuelos repetidos, con valentía llegó a preguntar: “¿por qué sigo siendo de Atlético si pierde o desciende?”. Papá, curtido en sufrimientos futboleros, entregó una pregunta en forma de respuesta que resultó inapelable: “vos lo querés a papá, me lo decís siempre. Si papá se enferma, ¿lo seguís queriendo?”. La voz de Joaquín salió de su corazón: “si te enfermás te quiero más todavía”.No hizo falta más, el fin de semana terminó triste pero en paz, aunque con una pequeña diferencia: sólo por ese domingo Joaquín le pidió a Juan que duerma a su lado.