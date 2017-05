Malcorra renunció a la Cancillería y la reemplaza el santafesino Faurie

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La canciller Susana Malcorra renunció ayer al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por cuestiones personales y su salida se hará efectiva el próximo 12 de junio, cuando asuma en su lugar el actual embajador en Francia, Jorge Faurie. Así lo anunció el Gobierno durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada encabezada por el presidente Mauricio Macri, quien le agradeció a la funcionaria por su desempeño y la elogió por ser una "pieza fundamental" de su política de apertura al mundo.El jefe de Estado afirmó que Malcorra renunció "por temas personales", pero seguirá "siendo parte del equipo" desde España, donde se radicará y tendrá un cargo de asesora con rango de ministra. "Nuestra canciller nos abandona, no del equipo, pero sí como canciller por temas personales", señaló Macri, que fue el encargado de hacer el anuncio y luego dejó las preguntas a cargo de Malcorra y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, antes de despedirse con un abrazo de su funcionaria.Según supo NA, Malcorra dejará el cargo para viajar a España, donde vive su familia, a raíz de una delicada situación de salud que atraviesa su esposo. "En un año y medio nos hemos reinsertado en el mundo tal vez como nunca antes", destacó el Presidente, al remarcar el rol de la ministra, y agregó: "Fue realmente para mí una colaboradora fundamental y la vamos a extrañar".El jefe de Gabinete anunció durante la conferencia que el actual embajador en París asumirá el próximo 12 de junio y que "toda la agenda del Ministerio va a tener continuidad": señaló que Faurie, quien fue vicecanciller por un breve período en 2002, está viajando para la Argentina y es el "número uno en el ranking de la carrera de diplomática"."El 12 de junio estaremos haciendo el cambio de mando en la Cancillería con la toma de posesión del nuevo canciller y también con la oficialización del rol de Susana Malcorra en la nueva tarea que le compete y en la que esperamos continuar trabajando juntos en todo lo que nos queda", indicó el jefe de ministros.Ante la prensa, Malcorra explicó que su decisión responde a "responsabilidades familiares", aunque no dio detalles, y afirmó que este martes se reunirá con su reemplazante para comenzar a coordinar la transición en el Ministerio. "Quiero agradecer al Presidente. Tengo que mantener el equilibrio. Es un momento complejo, porque tomo una decisión que tiene tensiones entre el orgullo de representar a la Argentina y mis responsabilidades familiares. Hace muchos años que con mi familia, que vive en Madrid, estamos separados y los años acumulan la distancia", indicó la funcionaria.De todas formas, informó que este martes partirá rumbo a Washington, Estados Unidos, y la próxima semana participará de una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para cumplir con los últimos compromisos como canciller antes de dejar el puesto.Según detalló, a partir de ahora será asesora de Macri en cuestiones internacionales para aportar una mirada "a largo plazo", algo que -según dijo- a veces los ministros no pueden tener porque "están tapados" con las obligaciones del día a día. "Lo primero que me dijo el Presidente es que encontremos una fórmula de este equipo que armamos y aseguremos un fortalecimiento hacia adelante", aseguró Malcorra. Explicó que Macri le "pidió que forme un consejo asesor para pensar qué hacer hacia adelante"."Me ha dicho que hay cuestiones específicas en las que me quiere participando, como la OMC, que tiene muy poco tiempo de rodaje. Terminaremos de armar todo esto el 12 de junio, cuando será la jura de Faurie. Mientras tanto, mantengo mi agenda", agregó la canciller.