La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, se retractó ayer y, tras recibir explicaciones del jefe de la AFI, Gustavo Arribas, sostuvo que el organismo "no hizo un seguimiento" de su último viaje a Paraguay. "La AFI no hizo un seguimiento de mi viaje a Paraguay. Gustavo Arribas me presentó un informe satisfactorio", anunció Carrió en su cuenta en la red social Twitter.