Este 30 de mayo en nuestro país se conmemora el Día Nacional de la Donación de Organos, fecha que se propuso por el nacimiento de Dante, el hijo de la primera mujer que recibió un trasplante hepático en un hospital público, y que representa la posibilidad de vivir y dar vida después de haber recibido un trasplante. Toda una síntesis del enorme alcance e impacto humano que tiene la donación de órganos, permitiendo la continuidad de la vida, o una mejor calidad de la misma por parte de los receptores.El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) es el organismo que impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en nuestro país. Actúa en las provincias argentinas junto a 24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante con el fin de brindar a la población un acceso transparente y equitativo al trasplante.La divulgación reciente de un informe en "Mirador provincial" sobre la donación de órganos en la provincia de Santa Fe, da cuenta que en el año 2013 había 332 santafesinos conformando la lista de espera para un trasplante, mientras que ahora -algo menos de cuatro años después- esa cantidad llega a 647 personas, quedando claramente expuesto que a pesar de todas las campañas de divulgación, no se alcanza a cubrir las demandas de órganos. Respecto a los donantes, en 2013 habían sido 52 donantes reales, mientras que en lo que va del año hubo 25 fallecidos que se convirtieron en donantes. Es decir, casi a mitad de año estamos en una proporción de donantes similar a la de cuatro año atrás, cuando la cantidad de aspirantes a recibir un órgano en donación se ha duplicado.Este desbalance entre pacientes en lista de espera y donantes es calificado como un problema de salud pública por parte del Centro Unico de Donación, Ablación e Implantes (CUDAIO). Una situación que no es excluyente de nuestra provincia, sino que se produce en todo el territorio nacional, siendo el promedio actual de 3 trasplantes por día, aunque la lista de espera es incrementada con el ingreso entre 11 y 14 pacientes cada jornada. Es decir, el problema continuará incrementándose y de manera notable, lo cual cada vez hará más complicado resolverlo. La disparidad actual es de 1 a 4, lo que exigirá la realización de campañas de mayor profundidad y efecto, especialmente en disipar algunos temores que aún anidan en la población respecto al tema de la donación de órganos, apareciendo casi como el único camino posible por transitar.De cada 10 pacientes en lista de espera de un órgano, 7 aguardan por un riñón en Santa Fe, un dato muy revelador sobre la ampliación estadística de las enfermedades renales, advirtiéndose que si no se previenen esta clase de afecciones crónicas, los 1.800 santafesinos que hoy están sometidos a diálisis, en algún momento pasarán a formar parte de esa lista de espera por un trasplante.Se refiere como los factores de riesgo para las enfermedades renales el estrés, el sedentarismo, el alto consumo de sal y la hipertensión, siendo necesario modificar el estilo de vida para prevenir esta clase de afecciones, evitando no sólo someterse al tratamiento de diálisis, sino con el paso de los años terminar indefectiblemente en la necesidad de un trasplante. Un llamado formulado con especial énfasis en tal sentido, es que la enfermedad renal es silenciosa al no dar síntomas hasta el momento en que los riñones ya están muy deteriorados, por lo cual la detección es casi siempre cuando la afección se encuentra demasiado avanzada, al borde mismo de diálisis o trasplante.Desde el año 2012 tanto el INCUCAI a nivel nacional como el CUDAIO en el provincial trabajando con la estrategia de "hospital donante", de acuerdo con la cual la unidad de procuración integrada por profesionales capacitados en tal sentido, está integrada a la estructura hospitalaria, no siendo entonces necesario recurrir a equipos externos especializados en donación, constituyendo una manera más de avanzar en tal sentido.Se trata de un día para la reflexión, sincera y profunda, sobre la donación de órganos, una forma de extender la vida.