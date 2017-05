Múltiples propuestas para festejar la cultura italiana

La Sociedad Italiana de Rafaela “Víctor Manuel II” programó numerosas propuestas para celebrar la “italianidad” teniendo en cuenta que en junio tienen lugar tres efemérides muy especiales: el 2 de junio es el Día de la República Italiana; el 3 de junio es el Día del Inmigrante Italiano y el 16 de junio, se cumple el 127º Aniversario de la fundación de la Sociedad Italiana de Rafaela “Víctor Manuel II”.Bajo el lema “Celebremos juntos el mes de la italianidad”, la institución propone a la comunidad un conjunto de actividades que comenzará hoy a las 20:30 hs. con la disertación de la profesora María Inés Vincenti sobre el tema "Rafaela en la región más gringa de la Pampa Gringa". Para quienes asistan a este encuentro, que se realizará en la Sala “Mario Vecchioli” de Sociedad Italiana ubicada en calle Pueyrredón 262, se les solicita en concepto de entrada colaborar con un alimento no perecedero.Vincenti es profesora en Historia por la Universidad Católica de Santa Fe, tiene un posgrado en Historia Social por la Universidad Nacional de Litoral y es ex docente de la Universidad Católica de Santa Fe, de la Universidad Tecnológica Nacional/ Facultad Regional Rafaela y del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González” de Rafaela.Además, es miembro de Número de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, autora de Investigaciones y Publicaciones acerca de la Historia de Rafaela y su región a la vez que ha dictado cursos acerca de cuestiones vinculadas con la investigación y la enseñanza de la Historia.El cronograma del resto de las propuestas previstas para celebrar la italianidad continuará de la siguiente manera:02/06 - 20:30 hs. Sala “Hermanos Operto” (Pueyrredón 262): Espacio Viernes de Cine presenta “Viva la libertá” (comedia dramática, Italia, 2013, Dir. Roberto Andò). Entrada libre y gratuita (contribución voluntaria). Co-organizan: Sociedad Italiana y UNL Sede Rafaela Sunchales.10/06 - 08:30 a 19:30 hs. Sala “Mario Vecchioli” (Pueyrredón 262): Jornada de Capacitación Docente a cargo de la Prof. Analía Soria (Buenos Aires). Tema: “Cambios que representan un conjunto de oportunidades y desafíos para enseñar y aprender de nuevas maneras”. Destinado a: profesores de Lengua y Literatura, de lenguas extranjeras, maestros y estudiantes avanzados de dichas áreas. Co-organizan: Sociedad Italiana “Víctor Manuel II”, Universidad Nacional del Litoral Sede Rafaela-Sunchales, Asociación Dante Alighieri de Rafaela, Gabinete de Lenguas Extranjeras UTN-UNRAf.Inscripciones: Sede UNL: San Martín 221 de 9 a 19 Hs. / Sede UTN UNRAf: Bv. Roca 989 de 14 a 21 hs. Cupos limitados.11/06 - 17 hs. Sala “Víctor Manuel II” (Pueyrredón 262) : Teatro para la familia “Leer para creer: Dejate atrapar por el mágico mundo de los cuentos” (Kashimà Producciones Artísticas, Rosario). Entrada $ 50 en secretaría de la Sociedad Italiana, de lunes a viernes de 9:30 a 11:30 hs.15/06 - 20:30 hs. Sala “Operto” (Pueyrredón 262) : Asociación Lombarda presenta Ciclo de Operas comentadas: “Cavallería rusticana” de Pietro Mascagni. Entrada: un alimento no perecedero.23/06 - 20:30 hs. Sala “M. Vecchioli” (Pueyrredón 262): Disertación a cargo de la Dra. En Neurociencias María Marta Arnold “Para qué sirven las emociones”. Entrada: un alimento no perecedero.30/06 - 20:30 Hs. Sala “M. Vecchioli” (Pueyrredón 262): Disertación a cargo de Lic. Florencia Eberhardt y Lic. Julieta Daniele. “Trastornos de ansiedad. Una mirada desde las neurociencias”. Entrada: Un alimento no perecedero. (Prensa Sociedad Italiana).