Ganaron Schwartzman y Kicker en Roland Garros

PARIS, 30 (AFP-NA). - El porteño Diego Schwartzman, 41º en la lista de la ATP, superó este lunes un difícil duelo a cinco sets ante el ruso Andrey Rublev, en una segunda jornada de Roland Garros en la que también ganó el bonaerense Nicolás Kicker y fue eliminado el azuleño Federico Delbonis."Me puse un poco llorón, no paraba de hablar. Parecía una radio, un taladro. Eso no te hace bien, te hace jugar nervioso y te cansa más allá de lo que haga el rival", señaló el Peque (1,70 m.), el jugador más bajo del Top 100. Schwartzman finalmente ganó 0-6, 6-4, 6-2, 6-7 (3/7) y 9-7 en tres horas y media. "En el primer set entré un poco dormido, un poco lento y él me cagó a pelotazos, muy sólido con los winners y las devoluciones", analizó el argentino. "Me acomodé bien después, pero luego el cuarto no lo pude cerrar, él agarró confianza, finalmente lo zafé", añadió.Schwartzman, el argentino con mejor ranking tras Juan Martín Del Potro (30º), llegó a París como uno de los hombres importantes de la gira europea de tierra batida. "Quizás por eso hoy estaba más nervioso, él era un lucky looser (entra en el cuadro por alguna lesión tras haber perdido en la previa). Tenía muchas ganas de ganar y estaba un poco más tenso, no estaba suelto", dijo el Peque.Durante el partido, jugado en la pequeña cancha 15, llamaron la atención los diálogos en voz alta entre Schwartzman y su entrenador Juan Ignacio Chela. Jugará en segunda ronda con el italiano Stefano Napolitano.DECEPCIONO DELBONISEn el polo opuesto, Delbonis, uno de los héroes de la Copa Davis que ganó Argentina en noviembre y que ha caído casi 100 puestos desde finales de 2016, se despidió del torneo. Ahora 139º de la ATP, continuó con su año negro este lunes al caer eliminado ante el ruso Konstantin Kravchuk (129º), por 6-3, 6-4 y 7-6 (8/6), en 2 horas y 25 minutos. Delbonis, muy por debajo de su tenis debido a una mala racha de lesiones, no pudo corregir su rumbo en París, después de haberse perdido prácticamente toda la gira de tierra europea por problemas musculares.La otra buena noticia del día para Argentina fue el estreno en un Grand Slam de Kicker, de 24 años, que derrotó al bosnio Damir Dzumhur; 6-3, 2-6, 6-3 y 6-4. Jugará en segunda ronda con el uruguayo Pablo Cuevas.Los otro cuatro argentinos en liza debutan el martes, día que se cierra la primera ronda. Destaca el duelo albiceleste entre Del Potro y Guido Pella.