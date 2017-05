Los Troncos volvieron al circuito de San Jerónimo

Desde que se puso en marcha el Torneo Oficial 2017, la categoría Los Troncos solo utilizó el circuito del San Jerónimo Motor Club. El pasado fin de semana realizó la tercera fecha de su calendario, incluyendo en su programa una carrera especial con pilotos invitados en Promocional. Estos son los resultados de las finales:1º Pablo Gieco; 2º Fernando Ceci; 3º Ezequiel Trulié; 4º Rubén Perone; 5º Jonatan Fux; 6º Rodolfo Fux; 7º Nicolás Ares; 8º Maximiliano Jacobe; 9º Gerardo Russi... no clasificó Ricardo Lehber.1º Brian Perino; 2º Lautaro Gutiérrez; 3º Mauricio Lovato; 4º Emiliano Garola; 5º Marcos Dominino; 6º Julio Miretti; 7º Ezequiel Francone; 8º Vicente Caito; 9º Gonzalo Dominino; 10º Julián Roldán... no clasificó Andrés Arnodo.1º Sergio Calza; 2º Stefano Spreggero; 3º Germán Klaus; 4º Carlos Acquatti; 5º Walter Duré; 6º Jonatan Zarzycki; 7º Diego Yennerich; 8º Walter Tesari; 9º Hernán Beckmann y 10º Emilio Villalobo.1º Marcelo Zanabria; 2º Fabián Chuard; 3º Alejandro Batalla; 4º Nicolás Spreggero; 5º Daniel Micheloud; 6º Guillermo Giraldotti; 7º Demis Aleman; 8º Edward Schneider; 9º Luis Ostertag; 10º Juan Pistilli... no clasificó Agustín Franchetto.1º Juan Cruz Bostico; 2º Brian Perino; 3º Roberto Morel; 4º Rubén Coll; 5º Luis Lehber; 6º Delfor Barreto; 7º Víctor Schurrer y 8º Hernán Merki.1º Alejo Huber; 2º Alejandro Huber; 3º Diego Wettstein; 4º Guillermo Schuck; 5º Andrés Fux; 6º Lautaro Mergen; 7º Ricardo Mainardi; 8º Leonel López; 9º Cristian Theytaz y 10º Joaquín Salzmann.1º César Francone; 2º Darío Banchio; 3º Conrado Escalada; 4º Esteban Peyrone; 5º Gustavo Trulié; 6º Alejandro Blanda; 7º Diego Ojeda; 8º Germán Lovato; 9º Sebastián Schmidt; 10º Diego Reyes... 13º Víctor Arnodo.1º Augusto Fux; 2º Joel Montú; 3º Fabricio Caito; 4ºSebastián Bircher; 5º Matías Schurrer; 6º Bruno Furia; 7º Eduardo Spreggero; 8º Cristian López; 9ª Mariela Giménez y10º Carlos Acosta.