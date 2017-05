Aprobaron acusación contra el juez Freiler

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó ayer por mayoría simple el dictamen acusatorio contra el camarista federal Eduardo Freiler por presunto mal desempeño de sus funciones, pero no obtendría los votos necesarios para someterlo a juicio político. Ahora deberá ser el plenario del cuerpo el que analice el jueves próximo si avanza con el juicio político al magistrado, para lo cual necesitará nueve votos, un número que -pese a las especulaciones previas- se mostró esquivo durante la reunión de este lunes, considerada clave para el proceso.Un hecho determinante se registró cuando, durante la sesión de la comisión, el académico Jorge Candis votó en contra del dictamen y anticipó que en el plenario rechazará la iniciativa. Candis salió a desmentir versiones acerca de un voto a favor del enjuiciamiento de Freiler y denunció el "apresuramiento" y un "uso abusivo de presunciones" en la enumeración de los cargos contra el magistrado federal.El voto de Candis era considerado clave para las pretensiones de avanzar en el juicio por parte del oficialismo, cuyo dictamen fue aprobado con el voto por mayoría simple de los consejeros Juan Bautista Mahiques, Luis María Cabral, Angel Rosas, Germán Moldes, Gustavo Valdes y Eduardo Piedecasas.El diputado del PRO Pablo Tonelli, autor del dictamen, afirmó durante el encuentro que existe un "grado de certeza previo" respecto de la conducta y el incremento patrimonial de Freiler. Junto a Candis acompañaron la oposición al dictamen en encendidos discursos los legisladores del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade -que no integra la comisión- y Ruperto Godoy.Los jueces Cabral y Moldes, que habían elaborado un dictamen propio adhirieron parcialmente al dictamen de Tonelli. Al hacer uso de la palabra, Candis denunció que había sido el propio Consejo de la Magistratura el que había autorizado en 2007 a Freiler a realizar "actividades comerciales", a la vez que denunció que la valuación de una propiedad en la localidad bonaerense de Olivos, cuestionada en el dictamen de Tonelli "había sido tomada de una revista de arquitectura".Respecto a la evaluación fiscal de esa propiedad, Candis sostuvo que el informe del Banco Nación fue solo "una cuestión genérica" y que "se pretendió incluir el dictamen del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Justicia, cuando el mismo en febrero no había sido cumplimentado".El voto de Candis tomó por sorpresa al oficialismo, que especulaba con presuntos contactos no confirmados con el académico, en los que habría aceptado acompañar durante la jornada el dictamen mayoritario. Este lunes al mediodía se evaluaba entre fuentes cercanas al cuerpo la forma en la cual se obtendrían los votos en mayoría el jueves próximo, ya que en caso de fracasar el expediente de Freiler pasaría para más adelante indefinidamente.En el plenario de jueves también se sumará la jueza Gabriela Vázquez, quien de no mediar sorpresas votaría en contra del dictamen, debido a su enrolamiento con la agrupación Justicia Legítima. Tonelli, a su turno, aclaró que "las denuncias contra Freiler no se refieren a sus decisiones como magistrado", sino a "su incremento patrimonial que no pudo justificar en ningún momento".Asimismo, sostuvo que la comisión acumuló un número de pruebas y "analizó el desenvolvimiento económico entre 2012 y 2016", encontrándose "una diferencia de 15 millones de pesos que el juez Freiler no pudo justificar de ninguna manera". "Está absolutamente acreditada la diferencia de 15 millones de pesos que Freiler nunca pudo explicar y ni siquiera lo intentó", enfatizó el legislador del PRO.En un encendido discurso, el diputado Ruperto Godoy cuestionó con dureza la conformación de la mayoría y denunció que la acusación contra Freiler, efectuada por el abogado Ricardo Monner Sanz, obedeció a "una fuerte presión del Gobierno con la complicidad de los medios y gran parte del Poder Judicial". "Este Consejo se está excediendo en los alcances y facultades de mandar a enjuiciamiento a un juez de la Nación, ya que no corresponde que se cuestione el contenido de sus sentencias judiciales", enfatizó Godoy, quien además afirmó que la denuncia surgió de un artículo periodístico.En relación con las acusaciones por el incremento patrimonial del juez, Godoy dijo que "ya ha sido objeto de investigación judicial y se determinó que no había responsabilidad", por lo que se preguntó si el Consejo representaba una instancia superior de la Justicia "para seguir investigando", violando los mecanismos propios de la Constitución. A su turno, Valdes, Cabral y Tonelli negaron esas acusaciones, mientras Mahiques, hijo del recientemente designado juez de la Cámara Federal de Casación, se lamentó al sostener que "siempre se le echa la culpa al Poder Ejecutivo, a la prensa en complicidad con el Poder Judicial" cuando en realidad "estamos ante un magistrado sospechado que no puede explicar todo lo que tiene".