Otra derrota que complica la permanencia de Atlético

Fue un Deja vu. Lo mismo que pasó la fecha anterior ante Lanús en el Sur Bonaerense sucedió ayer en el Monumental de Alberdi. Y quizás en otras tantas presentaciones a lo largo de este torneo. No hay que irse tan lejos. Atlético de Rafaela volvió a dar ventajas, cometió errores y en un abrir y cerrar de ojos se quedó sin nada. Belgrano le ganó 2-1, por la fecha 26º del torneo de Primera División y lo dejó tambaleando, al borde del descenso. Claro que estarán los que indiquen que las matemáticas todavía le dan.Quizás sin merecerlo, porque el ‘Pirata’ era dominador del juego, la ‘Crema’ se encontró con la apertura del marcador con un zapatazo de Fernando Luna a los 27 minutos de la primera parte, pero en una ráfaga, la visita respondió. Atlético se lo permitió. Primero, de pelota parada, luego con una desatención del fondo. Federico Lértora y Mariano Barbieri dieron vuelta el marcador para el conjunto cordobés, al cual los rafaelinos todavía no le pudieron ganar en Primera.Atlético desperdició una buena chance para empatar, luego de que Gabriel Gudiño desviara un penal a los 8 minutos del segundo tiempo. A los 41 minutos se fue expulsado Ramiro Costa, por exceso verbal.Belgrano fue el claro dominador de las acciones de juego desde un comienzo, más allá de las situaciones que pudo generar el local en esos minutos iniciales. El conjunto de Sebastián Méndez, que festejó por primera vez como DT del 'Pirata', apostó a una fuerte presión en todas las líneas, a los destellos de Claudio Aquino y la verticalidad de Fernando Márquez, quien tuvo un par de disparos de media distancia que no logró concretar.Mientras que los dirigidos por Juan Manuel Llop mostraron una imagen deslucida, con un mecanismo de juego impreciso y varios jugadores sumergidos en el nerviosismo, lo cual le costó varias amonestaciones en la primera media hora de juego.Si bien la visita manejó los hilos del encuentro, Atlético pegó primero con el gol a los 27 minutos. Tras una serie de rebotes, el balón le cayó a Luna que con un violento remate de zurda puso el 1-0, ante la sorpresa de propios y extraños.El tanto del local pareció no afectar el juego de Belgrano, que siguió insistiendo y 12 minutos más tarde encontró la igualdad con un cabezazo de Lértora, luego de una ejecución precisa de Aquino por medio de un tiro libre y una floja respuesta defensiva. El impacto del gol fue fatal para Atlético, ya que dos minutos después, sufrió otro tanto demoledor. Márquez ganó de cabeza, y cuando la jugada parecía no tener peligro alguno, los centrales se confiaron y Barbieri (de 1,63 de altura según Wikipedia) en la carrera cabeceó por arriba del arquero Hoyos, de floja salida.En el complemento, Atlético tuvo un cambio de actitud, la necesidad del local hizo que sea de ida y vuelta, y mediante intervenciones de los mediocampistas la 'Crema' dio algunas señales de seguir en partido.Justamente el volante Gabriel Gudiño tuvo el empate desde los 12 pasos -tras una mano de Aveldaño, previo jugadón de Luna-, sin embargo el goleador de Atlético remató desviado por encima del travesaño -de 5 penales en la temporada, 4 fueron desviados (Almirón, Díaz x 2 y el de ayer)-, y dejó pasar una chance clave.La emoción se fue diluyendo con el correr de los minutos, Atlético de Rafaela sin ideas claras y con más desesperación que entereza fue en busca de revertir la historia, pero Belgrano se protegió en su resultado favorable, lo que forzó el juego brusco.Los últimos 15 minutos tuvo al local plantado en campo rival, pero sin la profundidad necesaria para poder evitar una nueva derrota, la cual lo deja al borde del descenso a falta de 4 fechas.El golpe fue duro, Atlético quedó tambaleando pero depende de sí mismo para seguir parado y dando pelea en este final apretado de campeonato que se viene. Los rivales directos también dejan puntos en el camino y nadie aparece como invencible, claro está que el que se tropiece menos saldrá favorecido. La próxima parada será Mendoza, tierra que a los hinchas cremosos les trae buenos recuerdos.